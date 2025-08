Crime

Casal é detido por matar jovem em trama motivada por ciúmes na Serra

Gabriel de Jesus Silva, de 24 anos, confessou o crime à polícia; adolescente de 17 anos, companheira dele, foi apreendida por participação no assassinato

A Polícia Civil divulgou, nesta segunda-feira (4), informações sobre o assassinato de um jovem de 26 anos, na noite da última quinta-feira (31), no bairro Balneário de Carapebus, na Serra. As investigações apontaram que, motivado por ciúmes, Gabriel de Jesus Silva, de 24 anos, matou Caio da Silva Lucas. O crime ocorreu a poucos metros da casa onde a vítima morava com a companheira e a filha. O suspeito foi preso em flagrante na sexta-feira (1º) e confessou o assassinato. A companheira dele, uma adolescente de 17 anos, também é suspeita de envolvimento no assassinato e foi apreendida. >