Investigação

Jovem é morto a tiros em Balneário de Carapebus na Serra

Vizinhos relataram que Caio morava no bairro havia cerca de cinco meses com a esposa e a filha

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros em Balneário de Carapebus, na Serra , na noite de quinta-feira (31). Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta , Caio da Silva Lucas estava de moto, passou em frente à casa onde morava, mas decidiu ir até a esquina, onde alguém o esperava. Quando chegou ao local, foi baleado no peito e morreu.

Moradores contaram que ouviram mais de cinco tiros e que o atirador estava sozinho. Vizinhos ainda relataram que Caio morava no bairro havia cerca de cinco meses com a esposa e a filha. De acordo com a Polícia Militar, ele tinha histórico criminal por roubo, porte de arma e comercialização ilegal de arma e munição.