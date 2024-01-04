Em menos de 4h, dois homens são mortos em bairros próximos em Vitória

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória investiga os casos Crédito: Carlos Alberto Silva

TV Gazeta, a suspeita é de que os dois crimes tenham relação: a segunda morte teria sido em retaliação à primeira. Em um intervalo de menos de 4 horas, dois homens foram mortos a tiros em Vitória : na noite de quarta-feira (3), o primeiro crime foi registrado no bairro Bonfim; no início da madrugada de quinta-feira (4), o segundo homem foi morto no bairro Itararé. Os dois bairros são próximos. Moradores desses locais e adjacências sofrem há anos com troca de tiros, homicídios e insegurança. Segundo apuração da reportagem da, a suspeita é de que os dois crimes tenham relação: a segunda morte teria sido em retaliação à primeira.

A reportagem de A Gazeta perguntou às polícias Militar e Civil e à Guarda Municipal de Vitória sobre a relação entre os crimes e o que tem sido feito para garantir segurança na região.

Em nota, a Polícia Militar informou que realiza ações de policiamento ostensivo com viaturas e militares a pé, além de executar periodicamente operações policiais de repressão. A PM citou a Força Tática, K9, reforço de policiamento, Batalhão de Missões Especiais (BME) e Batalhão de Ações com Cães (BAC). A Polícia Civil informou que os dois casos são investigados pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, para que a apuração seja preservada, nenhuma informação será repassada.

Um carro que teria sido usado em um dos crimes foi encontrado pela polícia. O veículo foi levado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para ser periciado.

Homem foi encontrado morto no Bonfim

Local onde homem foi morto no bairro Bonfim, em Vitória Crédito: Álvaro Guaresqui

Segundo a Polícia Militar, equipes estavam realizando patrulhamento no bairro Bonfim por volta das 22h30 de quarta-feira (3) quando ouviram disparos de arma de fogo vindos da parte alta do Bairro da Penha. A equipe, então, subiu a Rua Aerobaldo Bandeira, quando se deparou com dois indivíduos em uma moto. Eles estavam descendo o morro, no sentido contrário à viatura. Os policiais tentaram seguir a dupla, mas não conseguiram.

Conforme a nota da PM, os militares teriam voltado ao local para verificar se havia alguém baleado. Moradores relataram aos policiais que havia um indivíduo caído no chão na subida da Rua Aerobaldo Bandeira. Policiais estiveram no local e constataram que a vítima estava morta - o nome da pessoa morta não foi informada oficialmente e não há informações sobre a quantidade de tiros disparados. O repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, apurou que a vítima é Wagner Sodré Matos, vulgo "Badu", de 41 anos. O corpo dele tinha ao menos 15 perfurações causadas por tiros.

"Badu", de 41 anos, foi morto na noite de quarta-feira (3), em Vitória Crédito: Reprodução

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Horas depois, homem foi morto em Itararé

Local onde homem foi morto no bairro Itararé, em Vitória Crédito: Álvaro Guaresqui

Durante a madrugada de quinta-feira (4), antes das 2h, policiais militares foram acionados para verificar a informação de que tiros estavam sendo disparados no bairro Itararé, em Vitória. No local, populares contaram aos policiais que havia um homem caído no chão em uma rua próxima ao Caxias Esporte Clube, em frente à Casa do Cidadão. Os militares constataram que a vítima estava com perfurações de arma de fogo e sem sinais vitais. O nome da vítima não foi informado.