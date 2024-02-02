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Norte do ES

Dupla em fuga descarta granada de morteiro às margens da BR 101 em Linhares

Os homens estavam em uma moto e fugiram ao notarem a presença da polícia; Eles descartaram o artefato e o esquadrão antibombas foi acionado para o recolhimento

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 09:11

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 fev 2024 às 09:11
Explosivo encontrado em Linhares é semelhante ao usado pelas Forças Armadas, segundo a PM
Explosivo encontrado em Linhares é semelhante ao usado pelas Forças Armadas, segundo a PM Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar encontrou uma granada de morteiro às margens da BR 101, na altura do bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (1º). De acordo com o boletim de ocorrência, uma dupla de moto, que era perseguida por atitude suspeita, estava com o artefato e se desfez do objeto durante a fuga.
Tudo começou quando militares faziam trabalho preventivo e dois indivíduos foram vistos na motocicleta. A equipe percebeu que quem estava na carona da moto dispensou um objeto inicialmente não identificado. Os suspeitos fizeram uma manobra, atravessando a rodovia passando pelo canteiro, o que impossibilitou a continuidade do acompanhamento, segundo a PM. Eles não foram mais vistos.

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Depois os policiais procuraram o objeto e encontraram o explosivo, com a ajuda da cadela Pantera, da K9, que confirmou a presença de pólvora no artefato. Segundo a PM, a granada é semelhante ao armamento normalmente utilizado pelas Forças Armadas. O Esquadrão Antibombas foi acionado para recolher o material.
Durante a ocorrência foi necessário isolar a área para garantir a segurança, em caso de detonação, o que causou a interdição da rodovia federal. Por volta das 2h30 desta sexta-feira (2), o Esquadrão concluiu o trabalho para retirar a granada do local e levá-la para o Batalhão de Missões Especiais.
Em nota, a seção de comunicação social do Comando Militar do Leste informou que o CML ainda não foi notificado pelas autoridades competentes sobre o caso. A partir da notificação oficial será necessário realizar uma perícia para identificar o calibre e a origem da munição. Até o momento não foi identificado desvio ou sumiço de munição.
A reportagem solicitou mais informações à Polícia Militar e a Polícia Civil sobre o caso. Quando a resposta for obtida, o texto será atualizado.

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