Ônibus destrói poste em acidente na Avenida Abdo Saadi na Serra

Um ônibus do Sistema Transcol invadiu uma calçada e atingiu um poste de energia, assustando quem passava pela Avenida Abdo Saadi, na Serra, na manhã desta sexta-feira (2). O acidente aconteceu na altura do bairro Jacaraípe, próximo a um supermercado.

Em imagens feitas por quem presenciou a situação, é possível ver o veículo com a lataria danificada devido à colisão e o poste no chão, com a fiação sobre o coletivo. Segundo a Polícia Militar, não houve feridos no acidente.

A EDP informou, por nota, que uma equipe da concessionária esteve ao local do acidente para realizar os reparos necessários. A energia da região retornou no fim da tarde desta sexta (2).