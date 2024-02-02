Vacinação de crianças contra a Covid-19: esquema vacinal é composto por três doses Crédito: José Cruz/Agência Brasil

6 meses a 2 anos: 147.632 pessoas

147.632 pessoas 3 a 4 anos: 96.472 pessoas

96.472 pessoas 5 a 11 anos: 199.611 pessoas

199.611 pessoas 12 a 17 anos: 82.531 pessoas

“Para as demais pessoas acima dos 5 anos de idade e que não pertençam aos grupos prioritários, é facultativa a vacinação para aqueles que ainda não iniciaram o esquema ou estão com esquema vacinal primário incompleto (D1 e D2)”, diz nota enviada pela secretaria.

Your browser does not support the audio element. Covid: na volta às aulas, 526 mil crianças e adolescentes estão sem vacina no ES

Mesmo sendo opcional, a Sesa orienta que crianças e adolescentes acima dos 5 anos, sobretudo os pertencentes aos grupos prioritários, sejam vacinados.

A meta vacinal para Covid-19 é de 90% de cobertura com o esquema primário. Mas, sobretudo no caso das crianças capixabas, a realidade continua muito aquém do esperado.

6 meses a 2 anos: 2,94%

2,94% 3 a 4 anos: 5,51%

5,51% 5 a 11 anos: 43,41%

43,41% 12 a 17 anos: 72,57%