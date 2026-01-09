Flagrante

Dono de oficina é preso por adulteração veicular em operação na Serra

Investigação começou após suspeito registrar falso roubo de veículo dentro da própria oficina; o nome dele não foi divulgado

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17:07

Dono de oficina foi autuado em flagrante por adulteração veicular no exercício de atividade comercial Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O proprietário de uma oficina mecânica, de 32 anos, foi preso em flagrante suspeito de adulteração veicular durante uma operação realizada na quinta-feira (8), no Bairro das Laranjeiras, na Serra. A ação foi conduzida pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), com apoio da Guarda Municipal. O nome do homem não foi divulgado.

As investigações começaram após o próprio suspeito registrar um boletim de ocorrência relatando um suposto roubo de um veículo dele, ocorrido em agosto do ano passado dentro de sua oficina, mediante violência e grave ameaça. Durante as investigações no local, os policiais encontraram uma funcionária com um carro preto com sinais de adulteração total, inclusive na cor original, além de diversas peças automotivas — como portas, vidros e motor — que pertenciam ao veículo citado na ocorrência.

Para o delegado titular da DFRV, Luiz Gustavo Ximenes, há indícios de que o crime foi comunicado de forma falsa. “É notório que o investigado comunicou falsamente à Polícia Civil o crime de roubo ocorrido em agosto, com o intuito de fraudar o recebimento de indenização ou valor de seguro referente ao veículo automotor, além de adulterar outro veículo automotor”, afirmou.

Em depoimento, o homem alegou que o veículo não possuía seguro, informação desmentida após levantamentos feitos pela corporação, que identificou uma seguradora vinculada ao automóvel. A Polícia Civil informou ainda que, em relação aos crimes de falsa comunicação e estelionato, o suspeito será indiciado ao fim das investigações. O proprietário da oficina foi autuado em flagrante por adulteração veicular no exercício de atividade comercial e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

