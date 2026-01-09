Home
Dupla é presa por furtar peças de ar-condicionados de UPA em Cachoeiro

Suspeitos invadiram a unidade de Marbrasa por dois dias seguidos, venderam o material em um ferro-velho no bairro BNH e foram autuados por furto qualificado

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09:07

Suspeitos foram presos na quarta-feira (8)
Suspeitos foram presos na quarta-feira (8) Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Dois jovens, de 25 e 27 anos, foram presos suspeitos de furtar peças de ar-condicionados da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O local foi invadido por dois dias consecutivos, na quarta (7) e quinta-feira (8) desta semana, e teve os equipamentos de refrigeração danificados. Segundo a Polícia Civil, o material furtado foi vendido em um ferro-velho no bairro BNH, o que ajudou a corporação a chegar aos suspeitos.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim registrou um boletim de ocorrência relatando as invasões e os danos aos aparelhos de ar-condicionado. Durante as investigações, por meio da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, os policiais receberam informações sobre a venda do material furtado em um ferro-velho e foram até o estabelecimento.

No local, funcionários confirmaram que quatro colmeias de condensadores de ar-condicionado e cobre haviam sido vendidos na manhã de quarta-feira por dois homens e uma mulher. A Polícia Civil informou que foi à residência dos suspeitos, onde um deles foi encontrado escondido embaixo da cama. Eles confessaram o crime do dia anterior, afirmando que escalaram um muro para alcançar o telhado da UPA.

Os suspeitos moram no bairro Marbrasa, mas não tiveram os nomes divulgados. Segundo a Polícia Civil, eles possuem histórico criminal e respondem por outros crimes. A dupla foi autuada em flagrante por furto qualificado e encaminhada ao sistema prisional.

