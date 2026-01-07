Equipamentos de ar-condicionado são danificados em UPA de Cachoeiro

A unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa foi alvo de vandalismo nesta quarta-feira (7), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Prefeitura Municipal, todos os equipamentos de ar-condicionado que ficam na cobertura da UPA foram danificados. No entanto, não foram encontradas marcas de escalada no local e a administração suspeita que o acesso tenha ocorrido por dentro do edifício.