Jovem é assassinado a tiros após sair da casa do pai em Vila Velha
Um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros após sair da casa do pai, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, por volta da meia-noite desta sexta-feira (9). Testemunhas relataram à Polícia Militar que dois indivíduos, em uma motocicleta, passaram pelo local e efetuaram os disparos. A vítima foi atingida principalmente na cabeça. Familiares afirmaram à Polícia Civil que o rapaz não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.
O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. O homicídio não foi o único registrado no município durante a madrugada: 45 minutos depois, outro jovem, de 24 anos, foi assassinado a tiros no bairro Ilha das Flores, a cerca de três quilômetros de distância de Santa Rita. Até o momento, ninguém foi preso.