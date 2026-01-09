Jovem é assassinado a tiros após sair da casa do pai em Vila Velha

Um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros após sair da casa do pai, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, por volta da meia-noite desta sexta-feira (9). Testemunhas relataram à Polícia Militar que dois indivíduos, em uma motocicleta, passaram pelo local e efetuaram os disparos. A vítima foi atingida principalmente na cabeça. Familiares afirmaram à Polícia Civil que o rapaz não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.