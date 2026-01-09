Home
>
Polícia
>
Mãe ouve tiros e recebe ligação com notícia de que filho foi morto na Serra

Mãe ouve tiros e recebe ligação com notícia de que filho foi morto na Serra

Feliphe Carvalho Alves, de 19 anos, foi baleado em uma praça de Planalto Serrano durante a madrugada e morreu após ser socorrido para a UPA; caso é investigado pela Polícia Civil

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:21

Feliphe Carvalho Alves, de 19 anos, morto em Planalto Serrano
Feliphe Carvalho Alves, de 19 anos, morto em Planalto Serrano Crédito: Acervo familiar

O auxiliar de serviços gerais Feliphe Carvalho Alves, de 19 anos, morreu após ser baleado em uma praça do Bloco A de Planalto Serrano, na Serra, na madrugada desta sexta-feira (9). A história fica ainda mais triste com a informação de que a mãe dele, que mora perto do local, ouviu os disparos e recebeu um telefonema com a notícia do ataque sofrido pelo filho.

Recomendado para você

Feliphe Carvalho Alves, de 19 anos, foi baleado em uma praça de Planalto Serrano durante a madrugada e morreu após ser socorrido para a UPA; caso é investigado pela Polícia Civil

Mãe ouve tiros e recebe ligação com notícia de que filho foi morto na Serra

Jovem de 27 anos foi detido no bairro Cachoeira da Onça, onde o crime ocorreu, e é investigado por envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas

Suspeito de matar homem na frente da família é preso em São Gabriel da Palha

Crime ocorreu no bairro Ilha das Flores na madrugada desta sexta-feira (9); menos de uma hora antes, outro homicídio foi registrado em Santa Rita, e DHPP investiga os casos

Jovem com tornozeleira eletrônica é assassinado a tiros em Vila Velha

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no bairro e conversou com uma parente de Feliphe. Ela contou que estava dormindo quando bateram à porta de sua casa informando que o rapaz havia sido baleado.

“Quando aconteceu o ocorrido, logo ligaram para a mãe dele e, como a praça é bem próxima à casa dela, ela veio correndo para socorrê-lo. A gente ficou desesperado, mas já sabíamos que ele tinha sido levado para a UPA, então fomos atrás. Chegamos lá, esperamos uns 40 minutos e ele já estava morto”, declarou. Por segurança, ela não será identificada.

Feliphe trabalhava em uma empresa terceirizada que prestava serviço para a Vale, onde o pai dele atua como mecânico. A família está sem entender o que aconteceu. “Infelizmente, não sabíamos de nada. Ele trabalhava, chegava do serviço, às vezes dava uma volta bem rápida lá na praça e voltava. Não sei por que ele estava na rua nesse horário, já que sairia às 5h da manhã do dia seguinte para trabalhar com o pai”, destacou a parente.

Polícia Militar não deu detalhes sobre como o crime ocorreu, já que, quando foi acionada, o jovem já estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede.

O Feliphe era um menino muito dócil, carinhoso, amoroso, trabalhador e educado. Todos do bairro que o conheciam sabiam do coração bom que ele tinha

X

Parente de jovem morto

Agora, a família aguarda por respostas. “Só restou dor, sofrimento, saudade e tristeza. Acabou com o nosso 2026. Em pleno início do ano, uma tragédia dessas na nossa família. Nunca imaginei que isso iria acontecer!”, desabafou a parente.

Em nota, a Polícia Civil informou que “o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados”.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

homicídio Tiros

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais