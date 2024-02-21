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Mantenópolis

Dono de funerária sai de casa para entregar coroa de flores e acaba morto no ES

Segundo familiares, Flávio Rodrigues Aguiar recebeu uma ligação de uma pessoa e foi fazer a entrega da encomenda à noite; ele foi executado a tiros, em frente ao estabelecimento

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 12:40

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 fev 2024 às 12:40
Flávio foi morto na frente da funerária que é proprietário, em Mantenópolis
Flávio foi morto em frente à funerária que é proprietário, em Mantenópolis Crédito: Montagem: Reprodução/Redes Sociais
O dono de uma funerária foi morto a tiros na frente do local de trabalho no Centro de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (20). De acordo com informações da Polícia Militar, Flávio Rodrigues Aguiar, de 41 anos, foi atingido por disparos na região da cabeça. Ele foi vítima de uma emboscada.
Familiares contaram para policiais que ele recebeu um telefonema de alguém que queria comprar uma coroa de flores e iria até a funerária para entregar a encomenda. O corpo de Flávio foi encontrado ao lado do carro dele. Ele sofreu uma perfuração na testa, outra no lado esquerdo do rosto e ainda outra na boca. 
O celular da vítima foi recolhido pelos policiais e câmeras de segurança na cidade podem ajudar no trabalho das investigações para identificar o suspeito, que não foi visto na cena do crime. A motivação também será apurada.
Polícia Civil informou, em nota, que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Mantenópolis e até o momento nenhum suspeito foi detido. “Detalhes da investigação não serão divulgados no momento. A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
O corpo de Flávio foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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