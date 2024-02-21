Temporal alaga ruas, casas e gera transtornos em Colatina

Um temporal com forte chuva causou alagamentos em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de terça-feira (20). De acordo com a Defesa Civil do município, foram aproximadamente três horas de temporal, com raios, muito vento e 39 mm de acumulado de precipitação. A região próxima do Córrego São Silvano foi uma das mais afetadas, dentre elas, os bairros São Silvano e Carlos Germano Naumann.

A reportagem de A Gazeta teve acesso a imagens de uma oficina mecânica, localizada na Rodovia do Café, no Carlos Germano, que foi inundada pela água. Para salvar equipamentos e pneus, os funcionários colocaram os materiais em cima da carroceria de um caminhão.

Em entrevista para o Bom Dia ES, da TV Gazeta, a comerciante Cláudia Camilo, esposa do proprietário do estabelecimento, conta que tudo foi muito rápido. Como o local é de bastante movimentação, a passagem de veículos levava mais água para dentro da oficina.

“A gente não esperava que fosse chover tanto em pouco tempo. A gente colocou, levantou as coisas para cima numa rapidez… Aqui, por ser via, os caminhões passam, quebra, derruba tudo, acaba com o portão, tudo que tem, destrói”.

"Toda vez é essa mesma luta, toda vez que chove, é esse mesmo desespero, a gente não consegue. A gente não consegue dormir, a gente não descansa" Cláudia Camilo - Comerciante

Ao lado da oficina da família de Cláudia há outra mecânica, da família de Marilene Malfer. Ela contou que o estabelecimento não foi afetado, mas entrou água na casa onde mora, que fica no mesmo quintal, e está trabalhando agora na manhã de quarta-feira (21) para limpar tudo.

“Graças a Deus não estragou nada dentro de casa, mas sempre que chove tem esse problema sério. Toda chuva que dá, enche de água. É muita lama, muita sujeira que vem da rua. Choveu muito, mas não foi tanta chuva para isso. As manilhas estão entupidas, só tem uma boca desentupida. Os córregos enchem, a água sobe pelo asfalto”, disse Malfer.

"É preciso tomar uma providência. A gente está esperando há muitos anos por uma solução. Sempre que tem eleição dizem que vão fazer algo, mas param na metade" Marilene Malfer - Proprietária de oficina

Segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, emitido às 6h desta quarta (21), não há registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas na cidade. Não houve também ocorrências de deslizamentos de terra.

A Prefeitura de Colatina informou que equipes da Defesa Civil, da Secretaria de Obras, de Trânsito, de Assistência Social e do Sanear estão mobilizadas no trabalho devido às ocorrências. Qualquer emergência, o contato da Defesa Civil é (27) 99883-0305.

Apesar das reclamações de moradores e comerciantes, a administração do município informou que os bueiros e o córrego são limpos com frequência, "um trabalho de prevenção que foi ampliado nos últimos meses. Prova disso, é que a água baixou com rapidez nos locais alagados. Além disso, o Governo do Estado está retomando a obra de macrodrenagem na região, o que vai reduzir os alagamentos no bairro".