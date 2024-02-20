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Sul do ES

Acidente mata duas pessoas na BR 101 em Anchieta

Publicado em

20 fev 2024 às 18:35
Duas pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão na BR 101 em Anchieta
Estado do carro após o acidente, na tarde desta terça-feira (20) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na BR 101, em Anchieta, na tarde desta terça-feira (20). De acordo com a concessionária Eco101, responsável pela via, o local chegou a ser totalmente interditado para atendimento e, às 18h, o trânsito passou a fluir no sistema “Pare e Siga".
A Eco101 informou que o acidente ocorreu no km 351 da rodovia, no sentido sul, às 16h46. Recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Samu estão no local.

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Sara Oliveira

Repórter / [email protected]
Sara Oliveira
Furto e revenda

Receptador que vendia celulares furtados na Grande Vitória é preso em São Domingos do Norte

Publicado em 23/04/2026 às 18:52
Com o suspeito foram apreendidos diversos celulares furtados na Grande Vitória  Polícia Civil

Um homem de 32 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta quinta-feira (23) suspeito de receptação qualificada, por comercializar celulares roubados e furtados na região da Grande Vitória e revendê-los em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. 

De acordo com a Polícia Civil, as investigações mostraram que o suspeito atuava de forma constante na revenda dos aparelhos, formando uma rede de repasse dos produtos de crimes patrimoniais. Durante a ação, os policiais apreenderam com ele diversos celulares, sendo que parte deles foi confirmada como produto de crime.

O homem foi levado para a delegacia e depois encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Aconteceu de novo

Motociclista fica ferido após colidir com uma vaca em São Mateus

Publicado em 23/04/2026 às 18:19
Motociclista bateu em uma vaca que estava no meio da pista na ES 315, em São Mateus
 Leitor/A Gazeta

Um motociclista ficou ferido após colidir com uma vaca no início da noite dessa quarta-feira (22), na ES 315, após o trevo de Nativo, na zona rural de São Mateus, região Norte do Espírito Santo. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região.

Este é o segundo acidente envolvendo colisão com animais na pista registrado no município nesta semana. Na terça-feira (21), um homem e uma mulher ficaram feridos após a motocicleta em que estavam bater em uma vaca, no bairro Residencial Parque Washington. Ambos foram socorridos.

Questionada sobre os animais na pista, a prefeitura de São Mateus disse que mantém contrato vigente, desde julho de 2025, com um rancho para execução dos serviços de monitoramento e recolhimento de animais em vias públicas no município. 


Acrescentou que todos os animais recolhidos são encaminhados ao local, onde passam por procedimentos técnicos que incluem avaliação das condições físicas, verificação de sinais de doenças, identificação de possíveis situações de maus-tratos e demais análises necessárias ao bem-estar do animal. Reforçou que o serviço tem como objetivo principal a promoção da segurança viária, a prevenção de acidentes, a proteção da saúde pública e o bem-estar animal, contribuindo para a organização dos espaços públicos e redução de riscos à população.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Capotamento

Carro capota na BR 259 e homem fica ferido em Colatina

Publicado em 23/04/2026 às 18:09
Vítima foi socorrida e levada ao Hospital Silvio Avido e a pista precisou ser limpa devido ao vazamento de óleo Enzo Teixeira

Um homem ficou ferido após capotar o carro na BR 259, na zona rural de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (23).

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma testemunha informou que o veículo capotou, deixando uma vítima e provocando vazamento de óleo na pista. A equipe foi acionada, prestou atendimento ao motorista e o encaminhou para o Hospital Silvio Avidos.

Após o resgate, os militares também realizaram a limpeza da via. A dinâmica do incidente não foi informada.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Chamas intensas

Incêndio atinge e destrói galpão em Cariacica

Publicado em 23/04/2026 às 16:45

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão utlizado para acomodar materiais de construção na Avenida dos Camarás, no bairro Santo Antônio, em Cariacica, nesta quinta-feira (23). Duas oficinas também foram impactadas pelas chamas.

 

A auxiliar de limpeza Flávia da Silva trabalha em outro empreendimento do tipo na mesma rua e contou que se assustou com a intensidade das chamas. Segundo ela, não havia ninguém no galpão atingido pelo fogo. "Quando eu saí pra ver, já estava todo incendiado. Era muito fogo", disse. 


Um motorista que trabalha próximo ao local contou que percebeu o incêndio após a região "escurecer" devido à fumaça. Beltran Valandro disse que, ao sair para verificar, as chamas já estavam intensas e havia sinais de combustível na via. “Nunca vi um incêndio assim, é muito fogo”, afirmou em entrevista à TV Gazeta.


De acordo com a Polícia Militar, o incêndio atingiu praticamente toda a estrutura. O sargento Fagundes afirmou que o local foi isolado para evitar riscos. No espaço, havia materiais de construção e itens inflamáveis, como fios e caixas d’água. "O fogo, a princípio, teria começado nas imediações do galpão", disse. Um caminhão e dois carros que estavam nas oficinas também se queimaram. Imagens enviadas por leitores (veja no vídeo acima) mostra um deles em chamas. 


As causas ainda são desconhecidas. O Corpo de Bombeiros informou, por volta das 16h, que a ocorrência ainda estava em andamento. Segundo apuração da TV Gazeta, foram utilizados cerca de 30 mil litros d’água para controlar as chamas e um caminhão-pipa da Prefeitura de Cariacica prestou apoio na ocorrência.


A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil do município em busca de informações sobre os impactos na estrutura do local e arredores. Se houver retorno, o texto será atualizado.


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta 

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Briga familiar

Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis

Publicado em 23/04/2026 às 13:41
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Segundo a Polícia Militar, quatro pessoas da mesma família sendo eles tios e sobrinhos, estavam em um campo de futebol jogando sinuca quando começou uma discussão que evoluiu para briga. PCES

Dois suspeitos, de 20 e 50 anos, foram presos na quarta-feira (22) por envolvimento no homicídio de Victor Maycon Costa de Souza, de 26 anos, e na tentativa de homicídio contra um homem de 56 anos. O crime aconteceu no último domingo (19), no município de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo.

As prisões foram realizadas no bairro Novo Horizonte, na Serra, em ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. Durante a operação, aparelhos celulares também foram recolhidos.

Segundo a investigação, o crime teve início na tarde de domingo, em um campo de futebol no bairro São José, em Mantenópolis. De acordo com relatos, vítimas e suspeitos — todos da mesma família — jogavam sinuca quando houve um desentendimento, que terminou em disparos de arma de fogo.

As duas vítimas chegaram a ser socorridas, mas Victor Maycon não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro homem sobreviveu. 

De acordo com a polícia, os suspeitos confessaram o crime e detalharam como a ação ocorreu. O inquérito está em fase final e será encaminhado à Justiça. Após os procedimentos, os dois foram levados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Loteria

Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Publicado em 23/04/2026 às 13:09
Uma aposta simples de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, acertou os 15 números sorteados no concurso 3667 da Lotofácil, realizado na noite de quarta-feira (22), em São Paulo. O bilhete premiado faturou R$ 793.542,18. Outra aposta feita em Hidrolândia, Góias, também marcou as quinze dezenas e vai receber o mesmo valor.

Os números sorteados foram: 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o jogo capixaba foi registrado pela internet, ao custo de R$ 3,50. O próximo concurso acontece nesta quinta-feira (23), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
"Égide"

Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão

Publicado em 23/04/2026 às 10:24
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpriu 14 mandados de prisão em Anchieta Divulgação/ MPES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a Polícia Militar deflagraram, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Égide no município de Anchieta, no Sul do Estado. A ação tem como foco o combate à atuação da facção criminosa Comando Vermelho, especialmente em crimes ligados ao tráfico de drogas e armas, além de homicídios na região.

Durante a operação, foram cumpridos 14 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. De acordo com o MPES, cinco dos alvos já se encontravam no sistema prisional, em decorrência de prisões realizadas durante as investigações. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Anchieta. Além disso, dois dos investigados inicialmente não localizados foram presos durante a tarde.

A ação contou ainda com a apreensão de três armas — um revólver e duas pistolas — e mais de 170 munições de diferentes calibres, além de carregadores, coldres, celulares e um notebook. Quatro veículos usados pelos investigados também foram apreendidos.

Armas e mais de 170 munições foram apreendidas em operação em Anchieta
Armas e mais de 170 munições foram apreendidas em uma operação em Anchieta Divulgação/MPES

Coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado da Região Sul (Gaeco/Sul) e pela Promotoria de Justiça de Anchieta, a ação mobilizou promotores, 38 viaturas e 110 policiais militares. A operação teve apoio da Assessoria Militar do MPES, da Seção de Inteligência da 10.ª Companhia Independente e de equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), das Forças Táticas da 9.ª e da 10.ª Companhias Independentes, além do 9.º e do 10.º Batalhões da PM.

Segundo o Ministério Público, o objetivo é desarticular a atuação da facção, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de drogas e armas, além de homicídios na região. O caso tramita em sigilo e, por isso, novos detalhes não foram divulgados até o momento. As instituições destacaram que a ação reforça a integração entre os órgãos de segurança no enfrentamento ao crime organizado no Espírito Santo.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Publicado em 23/04/2026 às 09:53
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
A motocicleta utilizada no dia do crime foi apreendida. A jaqueta usada por um dos suspeitos também ajudou a comprovar a participação no incêndio Montagem | A Gazeta

A Polícia Civil identificou os autores do incêndio criminoso que atingiu uma clínica de estética em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. A confirmação foi divulgada nesta quarta-feira (22). O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário, a clínica funcionava no local havia cerca de um ano. O prejuízo estimado é de R$ 50 mil.

Segundo a Polícia Civil, a motocicleta utilizada na ação foi apreendida. Uma jaqueta usada por um dos suspeitos também contribuiu para comprovar a participação no crime. Ainda conforme a corporação, um dos envolvidos confessou.

As investigações seguem em andamento para reunir mais provas, identificar possíveis outros envolvidos e esclarecer a motivação do incêndio. Após a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado à Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro

Publicado em 23/04/2026 às 09:41

Um imóvel localizado no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (23).  O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h20 e informou que as chamas atingiram os dois pavimentos da construção; o primeiro andar era utilizado como borracharia.


Após o combate ao incêndio, a Defesa Civil Municipal interditou o imóvel devido ao crompometimento da estrutura. As causas do incidente ainda são desconhecidas e não houve registro de feridos.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Na BR 482

Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro

Publicado em 22/04/2026 às 17:07
Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, foi atropelada na BR 482 no distrito de Coutinho, em Cachoeiro Matheus Passos

Uma mulher morreu atropelada na rodovia BR 482, no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (22), quando se deslocava para buscar a filha na escola. 


Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, saiu de casa por volta das 11h para buscar a menina, como fazia diariamente. Ao notar que a mãe da aluna não chegava, funcionários informaram aos familiares. O marido dela, Wilson Farley da Silva, um filho adolescente do casal e outros parentes percorreram o trajeto e encontraram uma sandália e um óculos às margens da rodovia. Por volta das 12h, ela foi encontrado já sem vida. Ela deixa três filhos de 22, 17 e seis anos.

No local, a Polícia Militar encontrou pedaços do para-choque de um carro. Testemunhas relataram ainda ter visto pessoas discutindo dentro de um veículo azul da Fiat, que depois acelerou e seguiu em sentido à cidade de Alegre – o modelo do automóvel não foi identificado. “Era uma pessoa super amorosa, muito querida por nós [...] agora é só deixar nas mãos de Deus”, disse Huelice Barros, sobrinho da vítima.

A perícia da Polícia Científica foi acionada e recolheu o corpo da vítima. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá em investigação.

*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
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