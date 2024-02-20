Ajudante de pintura é amarrado, arrastado e morto a facadas no interior do ES

Marciel Uliana dos Santos, de 40 anos, foi morto a facadas em Conceição do Castelo Crédito: Leitor| A Gazeta

Um ajudante de pintura, de 40 anos, foi morto a facadas na manhã desta terça-feira (20), no bairro Lariel, em Conceição do Castelo , na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a família, Marciel Uliana dos Santos, de 40 anos, foi amarrado e arrastado por uma rua até uma área perto de um rio.

Irmão da vítima, Marciano Uliana, contou que o crime teria acontecido bem cedo, por volta das 6h40. “Ele estava indo trabalhar de ajudante de pintura. O corpo estava com uma corda nos pés e no pescoço. Havia marcas de sangue pela rua, foi arrastado por uns 200 metros. É uma morte muito triste. Meu irmão era muito querido por todos e uma pessoa de bom coração”, disse Marciano.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que seguiam ao trabalho passando pela Rua da Cerâmica, quando notaram um rastro de sangue vindo da direção de um bar até à rua. Em certo momento, as testemunhas perceberam que o rastro terminava em uma moita de mato próximo às margens do rio. A vítima foi encontrada já sem vida.

A vítima, de acordo com o irmão, morava com um amigo e duas mulheres no mesmo bairro. Celular e dinheiro não estavam com Marciel Uliana, contou o familiar.