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Avião que levaria time do Botafogo-SP não consegue pousar em Linhares

Aeronave, um ATR-72, era responsável pelo retorno do time paulista para Ribeirão Preto. Clube foi para Vitória, onde aguarda definição sobre a volta para casa

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 12:09

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 fev 2024 às 12:09
O Aeroporto Regional de Linhares foi inaugurado em abril de 2023
O Aeroporto Regional de Linhares foi inaugurado em abril de 2023 Crédito: Semobi
O avião que levaria a delegação do time de futebol do Botafogo-SP, que venceu o Nova Venécia na Copa do Brasil, de volta para casa não conseguiu aterrissar na pista do Aeroporto de Linhares, na madrugada desta quarta-feira (21). De acordo com a Infraero, a aeronave permaneceu entre 1h e 1h40 em órbita e retornou para o aeroporto de origem, em Ribeirão Preto, devido às condições meteorológicas adversas.
No monitoramento do Flight Radar é possível observar que a aeronave, um ATR-72, que iria fazer um voo fretado, ficou sobrevoando o município do Norte do Espírito Santo e retornou após a impossibilidade de descida. A Infraero ressaltou que a decisão do pouso é do piloto do avião, da empresa Voepass.
A reportagem de A Gazeta apurou que o grupo com jogadores e membros do clube saiu de Águia Branca e foi para Linhares de ônibus, onde aguardaram pelo voo. Depois que tiveram a confirmação de que não iria acontecer, a delegação seguiu de ônibus para Vitória e aguarda, hospedada em um hotel, por uma definição da empresa de logística contratada pela CBF, responsável pelo transporte dos clubes.
voo
O avião sobrevoou Linhares, mas não conseguiu pousar devido ao mau tempo na cidade Crédito: Reprodução/Flight Radar
A Voepass foi procurada pela reportagem de A Gazeta e informou, em nota, que o piloto foi orientado a realizar órbitas antes de tentar o pouso, mas as tentativas não tiveram sucesso e o voo foi cancelado devido às condições meteorológicas desfavoráveis, que causaram, inclusive, o fechamento do aeroporto durante a madrugada.  
"O voo fretado pela equipe do Botafogo-SP que decolou de Ribeirão Preto, na terça-feira, às 22h40, com destino a Linhares, foi cancelado devido às condições climáticas adversas na cidade, resultando no fechamento do aeroporto durante a madrugada desta terça-feira (21). O avião decolou de Ribeirão Preto em horário programado e voou até Linhares, porém, diante das condições meteorológicas desfavoráveis, foi orientado a realizar órbitas antes de tentar o pouso. Após tentativas sem sucesso, em respeito à segurança e considerando a impossibilidade de pouso seguro, a decisão foi cancelar o voo. A companhia reitera que a segurança é a prioridade absoluta em todas as suas operações e lamenta o inconveniente causado pela situação".

Derrota do Nova Venécia

A equipe capixaba foi eliminada da Copa do Brasil após ser derrotada por 2 a 1 pelo Botafogo-SP na primeira fase da competição. O Leão do Norte até saiu na frente no primeiro tempo, com um gol de Diego Fernandes, mas acabou sofrendo dois gols no segundo tempo, que decretaram a eliminação.

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