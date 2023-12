Dona de creche é indiciada por morte de bebê engasgado na Serra

Segundo a investigação, local não tinha autorização para funcionar e proprietária não era capacitada profissionalmente para atuar como cuidadora

Três meses após a morte de um bebê em uma creche da Serra , a Polícia Civil finalizou a investigação e indiciou a proprietária do local por homicídio com dolo eventual (quando não tem intenção, mas assume o risco de matar). O nome da mulher não foi divulgado, e, segundo a autoridade policial, foi pedida a prisão preventiva da investigada, mas ela seguirá respondendo pelo crime em liberdade até que haja uma decisão na Justiça.

Laudo do DML

Bernardo Ribeiro Pereira tinha um ano e dez meses de idade quando morreu engasgado no estabelecimento chamado "Espaço Cantinho do Nenê", em 19 de setembro deste ano, no bairro Serra Dourada II, na Serra. O laudo cadavérico realizado no Departamento Médico Legal (DML) apontou "asfixia por broncoaspiração, caracterizada como um meio físico-químico" como causa da morte.