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De casamento marcado

Estudante de 19 anos engasga com lanche, tem parada cardíaca e morre

Jeniffer da Silva Moreira, de 19 anos, estava em casa com a família quando ocorreu o incidente. A jovem deixa a mãe, duas irmãs e o namorado, com quem estava de casamento marcado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 set 2023 às 06:06

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 06:06

A estudante de Direito Jeniffer da Silva Moreira, 19, morreu na segunda-feira (18), em decorrência de uma parada cardiorrespiratória após engasgar com um lanche. O caso ocorreu em Alta Floresta (MT).
A jovem deu entrada em estado grave no Hospital Regional de Alta Floresta após se engasgar enquanto comia um lanche em sua casa na noite do último domingo (17). Segundo a unidade informou em nota, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória, não resistiu e morreu no dia seguinte.
Jeniffer da Silva Moreira se engasgou com o lanche e sofreu uma parada cardíaca
Jeniffer da Silva Moreira se engasgou com o lanche e sofreu uma parada cardíaca Crédito: Reprodução
A estudante estava no segundo semestre do curso de direito da Unemat (Universidade do Estado de Mato Grosso). Em comunicado, a instituição de ensino lamentou a morte da universitária e declarou luto de três dias.
"Neste momento de luto, nossa comunidade acadêmica se une para prestar homenagem a Jeniffer, que foi não apenas uma estudante dedicada, mas também uma pessoa notável, cuja paixão pelo direito e comprometimento com sua formação deixaram uma marca em todos nós", disse a universidade.

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O corpo de Jeniffer da Silva Moreira foi sepultado na tarde de hoje, no Cemitério Jardim da Saudade, em Alta Floresta. A jovem deixou a mãe e duas irmãs. Ela também estava de casamento marcado para agosto de 2024.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Mato Grosso para pedir mais informações, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, está matéria será atualizada.

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