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Zona rural

Dois corpos são encontrados carbonizados em Linhares

Na manhã desta segunda-feira (5), investidores foram ao local, que faz limite com Aracruz, para ouvir testemunhas e tentar descobrir o que causou o incêndio

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 11:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 11:19
Dois corpos são encontrados carbonizados em Linhares
Dois corpos são encontrados carbonizados em Linhares Crédito: Imagem enviada para a TV Gazeta
Dois corpos foram encontrados carbonizados na zona rural de Linhares na manhã deste domingo (4). Segundo o delegado Fabrício Lucindo, o chamado da ocorrência foi por volta das 6h da manhã.
O incêndio aconteceu na zona rural de Linhares, em uma região conhecida como Palhal, que faz limite com o município de Aracruz. Bombeiros e policiais encontraram dois corpos carbonizados entre os escombros de uma casa incendiada.
As autoridades ainda não sabem o sexo das vítimas. Os corpos foram encaminhados para perícia na Grande Vitória.
Na manhã desta segunda-feira (5), investidores foram ao local para ouvir testemunhas e tentar descobrir o que causou o incêndio. Nem mesmo a possibilidade de homicídio foi descartada. A perícia na casa foi feita no domingo.

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