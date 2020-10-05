Dois corpos são encontrados carbonizados em Linhares

Dois corpos foram encontrados carbonizados na zona rural de Linhares na manhã deste domingo (4). Segundo o delegado Fabrício Lucindo, o chamado da ocorrência foi por volta das 6h da manhã.
O incêndio aconteceu na zona rural de Linhares, em uma região conhecida como Palhal, que faz limite com o município de Aracruz. Bombeiros e policiais encontraram dois corpos carbonizados entre os escombros de uma casa incendiada.
As autoridades ainda não sabem o sexo das vítimas. Os corpos foram encaminhados para perícia na Grande Vitória.
Na manhã desta segunda-feira (5), investidores foram ao local para ouvir testemunhas e tentar descobrir o que causou o incêndio. Nem mesmo a possibilidade de homicídio foi descartada. A perícia na casa foi feita no domingo.