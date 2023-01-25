Disque-denúncia bate recorde e ajuda a recuperar meio milhão de reais no ES

O serviço do Disque-Denúncia 181 é gratuito e garante anonimato Crédito: Carlos Alberto Silva

O Disque-Denúncia 181 bateu o recorde de 70.527 ligações em todo o Espírito Santo no ano passado, o maior movimento desde que o serviço foi criado, em 2001. Foram em média 5.877 chamados por mês – resultando em um aumento de 3,72% na comparação com 2021, período em que ocorreram 67.998 registros. Os números são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)

Um crescimento que também chama a atenção é o de valores apreendidos no Estado com a ajuda do serviço. Somente em 2022, pelo menos R$ 448.893 foram recuperados, sendo que, no mesmo período de 2021, esse valor foi de R$ 373.761. Segundo a Sesp, esses valores estão normalmente associados ao tráfico de drogas capixaba.

O serviço tem se popularizado cada vez mais desde 2016, mas em 2018, quando o site disquedenuncia181.es.gov.br foi criado, a procura aumentou significativamente. Até então, as denúncias só eram recebidas pelo telefone 181.

Qualquer pessoa, no Espírito Santo, pode auxiliar o trabalho da polícia com informações anônimas. Por telefone, basta discar 181 para repassar informações relacionadas a qualquer tipo de crime. Mesmo que o cidadão não tenha detalhes sobre o fato, qualquer contribuição é bem-vinda e pode ajudar a elucidar um caso.

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