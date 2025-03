Em frente à penitenciária

Detento do semiaberto sai para trabalhar e é morto a tiros em Colatina

Alisson Costa Oliveira Pereira, de 31 anos, estava esperando o ônibus quando foi surpreendido pelo suspeito, que estava escondido em uma vegetação

2 min de leitura min de leitura

Alisson foi morto ao sair do presídio, enquanto esperava o ônibus para trabalhar. (Redes Sociais)

Um detento do regime semiaberto, identificado como Alisson Costa Oliveira Pereira, de 31 anos, foi morto a tiros enquanto esperava o ônibus para ir trabalhar em frente à Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que um suspeito, de capacete e balaclava, saiu da vegetação e atirou na cabeça da vítima.

Conforme a PM, policiais penais ainda tentaram alcançar o suspeito, mas o atirador conseguiu fugir entrando em uma área de mata.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Alisson estava preso desde junho de 2016, por tráfico de drogas. “A Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina comunicou o fato à família do interno e presta o apoio necessário neste momento”, completou a pasta.

Conforme a Sejus, Alisson trabalhava há 6 meses na Prefeitura de São Roque do Canaã como auxiliar de serviços gerais, vinculado à Secretaria de Obras. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados”, informou a Polícia Civil.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina. Quem tiver qualquer informação sobre o caso pode ajudar através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

*Com informações da TV Gazeta Noroeste

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta