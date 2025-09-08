Crime

Dentista é presa por racismo em boate da Praia do Canto, em Vitória

Segundo testemunhas, mulher estava embriagada e afirmou que não pagaria a conta do que consumiu no estabelecimento; no local, ela chegou a cair e a bater a cabeça em um balcão durante a confusão

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:06

Mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória, na Ilha de Santa Maria Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma dentista identificada como Camila Magalhães Bonfim Ribeiro foi presa, na madrugada de domingo (7), sob a suspeita de atacar um funcionário de uma boate na Praia do Canto, em Vitória, com insultos racistas. A mulher, já na presença de policiais após ser apontada como responsável por ameaças, chamou o trabalhador de “negrinho”.

Antes disso, Camila teria começado com insultos e com ameaças após ser cobrada pelas bebidas consumidas no estabelecimento, alegando que não pagaria a conta. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PMES) foi acionada porque Camila estaria “bastante alterada e agressiva no interior do estabelecimento”, de onde tentou fugir.

Ela foi contida pela equipe de segurança e chegou a alegar que havia sido agredida. Entretanto, testemunhas relataram à polícia que a mulher se machucou sozinha devido à embriaguez. A dentista teria caído no chão e batido a cabeça em um balcão da boate.

Com isso, ela foi levada pelos militares ao Hospital de Urgência e Emergência de Vitória para receber atendimento médico, que constatou arranhões no joelho esquerdo e um corte na parte de trás da cabeça — lesões causadas pela própria mulher.

Do hospital, após a alta, Camila foi levada à 1ª Delegacia Regional de Vitória algemada, já que apresentava comportamento agressivo. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi autuada em flagrante por injúria racial e foi encaminhada ao sistema prisional.

A reportagem tenta informações sobre a defesa da dentista. O espaço segue aberto para qualquer manifestação e, caso haja retorno, este texto será atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta