Casal do ES é flagrado transportando quase 70 barras de haxixe em MG

Motorista de 24 anos, que estava em um carro com placas de Vitória, contou que recebeu as drogas em Belo Horizonte e receberia o valor de R$4 mil para transportar carga até Colatina

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 10:24

Quase 70 barras de haxixe e pasta base de cocaína foram apreendidas em MG Crédito: Divulgação/Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais

Um casal do Espírito Santo foi flagrado transportando drogas na noite de sábado (6), na BR 259, em Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, eles estavam em um carro modelo VW Polo branco, com placas de Vitória, capital do Espírito Santo, quando foram abordados. O motorista, um homem de 24 anos, dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e demonstrou nervosismo, o que chamou a atenção dos militares.

Durante a fiscalização, os policiais perceberam um forte cheiro de maconha vindo do interior do carro. Dentro do veículo foram encontradas 15 barras de haxixe na parte dianteira, próximas aos pés da passageira, uma mulher de 22 anos. No porta-malas foram encontradas mais 53 barras da mesma droga e três de pasta base de cocaína.

O motorista contou aos policiais que recebeu as caixas com os entorpecentes em Belo Horizonte, após a intermediação de outro homem em Vitória. Ele afirmou que receberia o valor de R$ 4 mil para entregar a carga em Colatina, no Norte do Espírito Santo. Já a passageira disse que não sabia qual era o conteúdo das caixas. Além das drogas, foram apreendidos dois celulares e o veículo, que foi levado para um pátio credenciado do Detran/MG.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, os suspeitos foram levados à delegacia em Governador Valadares e autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos de polícia judiciária, eles ficaram à disposição da Justiça.

