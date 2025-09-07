Na saída de shopping

Taxista é agredido por passageiro de app e sofre fraturas no rosto em Cariacica

Agressor fugiu após ataque; vítima relatou ameaças de morte e afirma estar abalada e sem condições de trabalhar

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 13:34

Para-brisa ficou danificado após taxista ser agredido em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

Um taxista de 54 anos foi agredido com socos e sofreu fraturas no rosto na noite de sábado (6), em frente a um shopping localizado no bairro São Francisco, em Cariacica. Segundo a vítima, o agressor fugiu após as agressões.

O taxista, que atua há mais de 17 anos na profissão, contou que estava parado em um ponto e o suspeito colocava sacolas no porta-malas de um carro de aplicativo. Em determinado momento, ele moveu o táxi um pouco para frente e parou. O homem, então, teria se irritado, alegando que o motorista quase atropelou sua filha.

Foi nesse momento que começaram as agressões. A vítima relatou que tentou sair do veículo, mas o suspeito segurou a porta, o empurrou para o chão e desferiu vários socos em seu rosto. Em seguida, o agressor tirou fotos da placa do táxi e fez ameaças de morte.

Mesmo ferido, o taxista seguiu o homem até a residência dele, mas o suspeito chamou outra pessoa, e ambos passaram a encarar a vítima. Ao tentar deixar o local, o agressor deu dois socos no capô do veículo e um no para-brisa, causando avarias no veículo.

Estou muito abalado psicologicamente e fisicamente, com muitas dores. Sinceramente, estou pensando em largar a profissão, mas é assim que sustento minha família Não quis se identificar Taxista

Ele foi socorrido ao Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória, onde exames constataram fraturas no rosto. A vítima registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Cariacica.

“Por enquanto não posso trabalhar por recomendação médica. Não posso fazer esforço e nem tomar sol”, acrescentou.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o agressor foi identificado. No entanto, a assessoria da corporação informou que não tem como obter informações sobre o caso pois os cartórios das delegacias não estão em funcionamento nos finais de semana.

Caso tenha sido feito o registro e não houve prisão em flagrante, o fato será investigado pela Polícia Civil. Denúncias podem ser realizadas através do Disque-Denúncia 181, garantindo o anonimato.

