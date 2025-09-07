Home
>
Polícia
>
Cachorra da raça pitbull é baleada em Cariacica e polícia investiga

Cachorra da raça pitbull é baleada em Cariacica e polícia investiga

Cadela foi deixada no meio da rua em Cariacica Sede; segundo responsáveis pelo resgate, o estado de saúde do animal é crítico

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 19:51

Animal foi resgatado no bairro Mangueira

Uma cachorra da raça pitbull foi alvo de tiros em Cariacica Sede, na noite de sábado (6). O animal, que foi encontrado na Rua José Maria Ferreira, teria sido atingido por pelo menos dois disparos de arma de fogo, sendo resgatado na manhã deste domingo (7) pela Gerência de Bem-Estar da prefeitura. O estado de saúde da cadela é crítico, segundo a clínica veterinária em que ela esta internada.

Recomendado para você

Cadela foi deixada no meio da rua em Cariacica Sede; segundo responsáveis pelo resgate, o estado de saúde do animal é crítico

Cachorra da raça pitbull é baleada em Cariacica e polícia investiga

Corpo é de um homem, encontrado na manhã deste domingo (7), próximo a algumas pedras

Corpo é encontrado boiando no Rio Itapemirim em Cachoeiro

Corpos foram encontrados nas comunidades Meninos da Terra e Chapadão do Quinze no sábado (6)

Polícia investiga assassinato de dois homens em menos de 24 horas em Linhares

Um vídeo que circula nas redes sociais (veja acima) mostra machucados na parte superior da pata direita do animal, que parece tremer de dor devido à gravidade dos ferimentos. Nos comentários de uma das publicações sobre o caso, internautas classificaram a ação como “crueldade e covardia”. O responsável por atirar no animal ainda não foi identificado.

Um outro vídeo da cachorra ferida mostra que outro cão parece tentar socorrer a pitbull, pulando em cima da cadela como se tentasse reanimá-la. Veja as imagens abaixo:

Animal parecia pedir ajuda para cadela que foi alvo de tiros no bairro Mangueira

Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA). Já segundo a Prefeitura de Cariacica, a gestão municipal aguarda a identificação do responsável para tomar medidas administrativas.

A polícia pede ainda que a população colabore com informações por meio do telefone 181, do Disque-Denúncia. No canal, é possível denunciar de forma anônima, bem como no site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos que podem auxiliar na investigação de ações criminosas.

Leia mais

Imagem - Taxista é agredido por passageiro de app e sofre fraturas no rosto em Cariacica

Taxista é agredido por passageiro de app e sofre fraturas no rosto em Cariacica

Imagem - Casal do ES é flagrado transportando quase 70 barras de haxixe em MG

Casal do ES é flagrado transportando quase 70 barras de haxixe em MG

Imagem - Homem é detido após dar cabeçada em vidraça de loja em Vila Velha

Homem é detido após dar cabeçada em vidraça de loja em Vila Velha

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cachorro Tiros

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais