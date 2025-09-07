Crueldade

Cachorra da raça pitbull é baleada em Cariacica e polícia investiga

Cadela foi deixada no meio da rua em Cariacica Sede; segundo responsáveis pelo resgate, o estado de saúde do animal é crítico

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 19:51

Uma cachorra da raça pitbull foi alvo de tiros em Cariacica Sede, na noite de sábado (6). O animal, que foi encontrado na Rua José Maria Ferreira, teria sido atingido por pelo menos dois disparos de arma de fogo, sendo resgatado na manhã deste domingo (7) pela Gerência de Bem-Estar da prefeitura. O estado de saúde da cadela é crítico, segundo a clínica veterinária em que ela esta internada.

Um vídeo que circula nas redes sociais (veja acima) mostra machucados na parte superior da pata direita do animal, que parece tremer de dor devido à gravidade dos ferimentos. Nos comentários de uma das publicações sobre o caso, internautas classificaram a ação como “crueldade e covardia”. O responsável por atirar no animal ainda não foi identificado.

Um outro vídeo da cachorra ferida mostra que outro cão parece tentar socorrer a pitbull, pulando em cima da cadela como se tentasse reanimá-la. Veja as imagens abaixo:

Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA). Já segundo a Prefeitura de Cariacica, a gestão municipal aguarda a identificação do responsável para tomar medidas administrativas.

A polícia pede ainda que a população colabore com informações por meio do telefone 181, do Disque-Denúncia. No canal, é possível denunciar de forma anônima, bem como no site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos que podem auxiliar na investigação de ações criminosas.

