De uísque a cachaça, bebidas avaliadas em R$ 40 mil são apreendidas no ES

Uma carga de bebidas alcoólicas avaliada em R$ 40 mil foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo. A ação de fiscalização ocorreu na manhã desta segunda-feira (18), e, segundo a corporação, toda a mercadoria estava com irregularidades na nota fiscal.



272 garrafas de uísque

405 garrafas de espumante

160 garrafas de vodca

24 garrafas de cachaça

432 garrafas de água de coco

54 garrafas de licor Foram apreendidas:

Parte da carga que estava com nota fiscal divergente Crédito: Divugação | PRF

De acordo com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, a carga de bebidas saiu de Macaé, no Rio de Janeiro, e seria entregue no Espírito Santo — a cidade não foi especificada. A PRF informou que a carga estava com nota fiscal divergente dos produtos que eram transportados, por isso foi acionada a Receita Estadual, que fez a autuação do profissional. O motorista fez o pagamento dos tributos e teve a liberação após a regularização.

Aprensão de anfetamina

Também nesta segunda-feira, um motorista de 57 anos foi abordado com 15 comprimidos de anfetamina. O homem saiu de São Paulo em direção à Grande Vitória, e disse à PRF que não usava a substância nem sabia dar detalhes sobre a procedência. A corporação reforçou que trata-se de uma substância perigosa utilizada por motoristas para inibir o sono, o que causa muitos acidentes. O homem foi levado para a Delegacia de Itapemirim.