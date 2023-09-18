De uísque a cachaça, bebidas avaliadas em R$ 40 mil são apreendidas no ES

Uma carga de bebidas alcoólicas avaliada em R$ 40 mil foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo. A ação de fiscalização ocorreu na manhã desta segunda-feira (18), e, segundo a corporação, toda a mercadoria estava com irregularidades na nota fiscal.
Foram apreendidas:
- 272 garrafas de uísque
- 405 garrafas de espumante
- 160 garrafas de vodca
- 24 garrafas de cachaça
- 432 garrafas de água de coco
- 54 garrafas de licor
De acordo com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, a carga de bebidas saiu de Macaé, no Rio de Janeiro, e seria entregue no Espírito Santo — a cidade não foi especificada. A PRF informou que a carga estava com nota fiscal divergente dos produtos que eram transportados, por isso foi acionada a Receita Estadual, que fez a autuação do profissional. O motorista fez o pagamento dos tributos e teve a liberação após a regularização.
Aprensão de anfetamina
Também nesta segunda-feira, um motorista de 57 anos foi abordado com 15 comprimidos de anfetamina. O homem saiu de São Paulo em direção à Grande Vitória, e disse à PRF que não usava a substância nem sabia dar detalhes sobre a procedência. A corporação reforçou que trata-se de uma substância perigosa utilizada por motoristas para inibir o sono, o que causa muitos acidentes. O homem foi levado para a Delegacia de Itapemirim.
A reportagem demandou a Polícia Civil para saber o encaminhamento dado ao motorista, mas, às 16 horas, a ocorrência ainda estava em andamento.