Carga de R$ 3 milhões é encontrada em plantação de eucaliptos em Aracruz

Equipamentos de refrigeração são encontrados escondidos entre a plantação de eucaliptos, às margens da ES 456, em Aracruz Crédito: Divulgação | PCES

A carga recuperada é de aparelhos de refrigeração da empresa Thermo King, utilizados em caminhões refrigerados. Segundo a Polícia Civil, o material foi recuperado após a equipe policial receber uma denúncia anônima da comercialização do produto em Cariacica. A denúncia também informava que os produtos estavam escondidos na zona rural de Aracruz

Em posse da nota fiscal dos produtos roubados, os agentes se deslocaram ao bairro Santa Cecília e encontraram uma das máquinas furtadas, reconhecidas pelo representante da transportadora.

Aos policiais, o representante do local, de 41 anos, disse que estava guardando e vendendo o produto a pedido de um amigo e que ele havia deixado o material no estabelecimento pois trabalha com a instalação de refrigerador e poderia aparecer algum interessado em comprar.

Ao receber a notícia que o produto era ilícito, o representante se prontificou a levar os policiais na empresa da pessoa, localizada no bairro Tabajara, também no município de Cariacica.

A equipe então prosseguiu à empresa. No local, foram encontrados mais dois equipamentos de refrigeração para caminhões, também da carga roubada. Para os policiais civis, o dono da empresa, de 40 anos, disse, por telefone, que pegou os produtos em permutas de uma pessoa do Rio de Janeiro, e que teria deixado o produto com um homem de 41 anos para comercializá-lo.

Ao mesmo tempo, uma outra equipe se deslocou para Aracruz, onde foram localizados, às margens da ES 456, 15 equipamentos de refrigeração de baú, escondidos em uma plantação de eucaliptos. Toda a carga foi reconhecida pelo representante da transportadora, para quem os refrigeradores foram devolvidos.