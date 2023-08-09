Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aparelhos de refrigeração

Carga de R$ 3 milhões é encontrada em plantação de eucaliptos em Aracruz

Material havia sido roubado de motorista de transportadora no dia 19 de julho; além de Aracruz, outra parte da carga foi encontrada em uma empresa de Cariacica
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

09 ago 2023 às 18:05

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 18:05

carga de aparelhos de refrigeração avaliada em mais de R$ 3 mi é recuperada em Aracruz e em Cariacica
Equipamentos de refrigeração são encontrados escondidos entre a plantação de eucaliptos, às margens da ES 456, em Aracruz  Crédito: Divulgação | PCES
Uma carga de aparelhos de refrigeração avaliada em mais de R$ 3 milhões, que havia sido roubada na divisa dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, foi recuperada pela Polícia Civil na última terça-feira (1º) em Coqueiral de Aracruz, no Norte do Estado, e em uma empresa localizada no bairro Santa Cecília, em Cariacica. O material havia sido roubado de um motorista de uma transportadora no dia 19 de julho. 
A carga recuperada é de aparelhos de refrigeração da empresa Thermo King, utilizados em caminhões refrigerados. Segundo a Polícia Civil, o material foi recuperado após a equipe policial receber uma denúncia anônima da comercialização do produto em Cariacica. A denúncia também informava que os produtos estavam escondidos na zona rural de Aracruz.
Em posse da nota fiscal dos produtos roubados, os agentes se deslocaram ao bairro Santa Cecília e encontraram uma das máquinas furtadas, reconhecidas pelo representante da transportadora.
Aos policiais, o representante do local, de 41 anos, disse que estava guardando e vendendo o produto a pedido de um amigo e que ele havia deixado o material no estabelecimento pois trabalha com a instalação de refrigerador e poderia aparecer algum interessado em comprar.
Ao receber a notícia que o produto era ilícito, o representante se prontificou a levar os policiais na empresa da pessoa, localizada no bairro Tabajara, também no município de Cariacica.
A equipe então prosseguiu à empresa. No local, foram encontrados mais dois equipamentos de refrigeração para caminhões, também da carga roubada. Para os policiais civis, o dono da empresa, de 40 anos, disse, por telefone, que pegou os produtos em permutas de uma pessoa do Rio de Janeiro, e que teria deixado o produto com um homem de 41 anos para comercializá-lo.
Ao mesmo tempo, uma outra equipe se deslocou para Aracruz, onde foram localizados, às margens da ES 456, 15 equipamentos de refrigeração de baú, escondidos em uma plantação de eucaliptos. Toda a carga foi reconhecida pelo representante da transportadora, para quem os refrigeradores foram devolvidos.
As investigações estão a cargo da Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde o caso foi registrado. O homem de 41 anos foi ouvido e liberado.

Veja Também

Cerca de 100 kg de tilápias são furtados de tanque de peixes em Linhares

Polícia descobre plano de adolescente que ameaçava ataque a escola no ES

Como grupo se passava por órgãos públicos para tirar dinheiro da Caixa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Cariacica Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente entre motos mata homem e deixa adolescente ferido em Pancas
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: Polícia Civil tem novo delegado-geral no ES
Imagem de destaque
Motociclista morre após ser atingido por Porsche na BR 262 em Ibatiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados