Carga de R$ 3 milhões é encontrada em plantação de eucaliptos em Aracruz

Uma carga de aparelhos de refrigeração avaliada em mais de R$ 3 milhões, que havia sido roubada na divisa dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, foi recuperada pela Polícia Civil na última terça-feira (1º) em Coqueiral de Aracruz, no Norte do Estado, e em uma empresa localizada no bairro Santa Cecília, em Cariacica. O material havia sido roubado de um motorista de uma transportadora no dia 19 de julho.
A carga recuperada é de aparelhos de refrigeração da empresa Thermo King, utilizados em caminhões refrigerados. Segundo a Polícia Civil, o material foi recuperado após a equipe policial receber uma denúncia anônima da comercialização do produto em Cariacica. A denúncia também informava que os produtos estavam escondidos na zona rural de Aracruz.
Em posse da nota fiscal dos produtos roubados, os agentes se deslocaram ao bairro Santa Cecília e encontraram uma das máquinas furtadas, reconhecidas pelo representante da transportadora.
Aos policiais, o representante do local, de 41 anos, disse que estava guardando e vendendo o produto a pedido de um amigo e que ele havia deixado o material no estabelecimento pois trabalha com a instalação de refrigerador e poderia aparecer algum interessado em comprar.
Ao receber a notícia que o produto era ilícito, o representante se prontificou a levar os policiais na empresa da pessoa, localizada no bairro Tabajara, também no município de Cariacica.
A equipe então prosseguiu à empresa. No local, foram encontrados mais dois equipamentos de refrigeração para caminhões, também da carga roubada. Para os policiais civis, o dono da empresa, de 40 anos, disse, por telefone, que pegou os produtos em permutas de uma pessoa do Rio de Janeiro, e que teria deixado o produto com um homem de 41 anos para comercializá-lo.
Ao mesmo tempo, uma outra equipe se deslocou para Aracruz, onde foram localizados, às margens da ES 456, 15 equipamentos de refrigeração de baú, escondidos em uma plantação de eucaliptos. Toda a carga foi reconhecida pelo representante da transportadora, para quem os refrigeradores foram devolvidos.
As investigações estão a cargo da Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde o caso foi registrado. O homem de 41 anos foi ouvido e liberado.