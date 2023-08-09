Como grupo se passava por órgãos públicos para tirar dinheiro da Caixa

Operação Fake Mail: PF prende 6 no ES e em MG por golpes contra a Caixa Crédito: Polícia Federal

A reportagem de A Gazeta apurou que o grupo criminoso verificava que determinados órgãos públicos, associações e prefeituras tinham dinheiro em contas da Caixa. A partir daí, criava ofícios fictícios e mandava esses documentos falsos para o banco via e-mail.

Esses ofícios solicitavam que o dinheiro fosse transferido da conta desses titulares para a conta dos membros da quadrilha. Em muitas ocasiões, o gerente do banco fazia a transferência sem observar que o ofício não era verdadeiro.

Como os ofícios fraudulentos não partiam dos titulares da conta, que eram órgãos públicos, o dinheiro das contas caía nas contas do grupo criminoso.

A quadrilha fazia então uma "ciranda financeira" – termo usado pela Polícia Federal para explicar a transferência do dinheiro para outras contas –, para dificultar o rastreio da origem dos recursos.

Seis presos no ES e em MG

Os investigados responderão pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão e multa.