Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quadrilha especializada

Operação Fake Mail: PF prende 6 no ES e em MG por golpes contra a Caixa

Fraude consistia no envio de e-mail fraudulento, contendo ofício também fictício em nome de órgãos públicos, solicitando a transferência de dinheiro
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 ago 2023 às 08:46

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 08:46

Operação Fake Mail: PF prende 6 no ES e em MG por golpes contra a Caixa
Operação Fake Mail: PF prende 6 no ES e em MG por golpes contra a Caixa Crédito: Polícia Federal
Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (9), a Operação Fake Mail no Espírito Santo. A ação visa a coibir a prática de crimes de fraude eletrônica em prejuízo da Caixa Econômica Federal por um grupo especializado nesse tipo de crime por meio da internet.
Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Domingos Martins e Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, além de Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória, e Betim, em Minas Gerais. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte, capital mineira. 

Veja Também

Como grupo se passava por órgãos públicos para tirar dinheiro da Caixa

A fraude investigada consistia no envio de e-mail fraudulento à Caixa, contendo ofício também fictício em nome de órgãos públicos, solicitando a transferência de valores para a conta dos investigados.
Após o recebimento do crédito da Caixa, o dinheiro era movimentado entre diversas pessoas em múltiplas camadas de contas bancárias, em diversas instituições financeiras, objetivando dificultar a identificação e o rastreio dos valores.
Os investigados responderão pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão e multa.
A investigação da Polícia Federal em Minas Gerais conta com o apoio da Superintendência da corporação no Espírito Santo, da Diretoria de Inteligência Policial e da Secretaria de Estado da Justiça capixaba (Sejus).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Federal Região Serrana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados