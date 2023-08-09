Operação Fake Mail: PF prende 6 no ES e em MG por golpes contra a Caixa Crédito: Polícia Federal

Operação Fake Mail no Espírito Santo. A ação visa a coibir a prática de crimes de fraude eletrônica em prejuízo da Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (9), ano Espírito Santo. A ação visa a coibir a prática de crimes de fraude eletrônica em prejuízo da Caixa Econômica Federal por um grupo especializado nesse tipo de crime por meio da internet.

A fraude investigada consistia no envio de e-mail fraudulento à Caixa, contendo ofício também fictício em nome de órgãos públicos, solicitando a transferência de valores para a conta dos investigados.

Após o recebimento do crédito da Caixa, o dinheiro era movimentado entre diversas pessoas em múltiplas camadas de contas bancárias, em diversas instituições financeiras, objetivando dificultar a identificação e o rastreio dos valores.

Os investigados responderão pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão e multa.