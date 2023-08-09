Polícia descobre plano de adolescente que ameaçava ataque a escola no ES

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um adolescente de 15 anos que ameaçava praticar um atentado contra uma escola em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (8). Ele publicou os planos criminosos no fórum de uma rede social, e o post foi rastreado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que avisou as autoridades capixabas.

O mandado foi cumprido por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Na residência do adolescente foram encontrados vários materiais que poderiam ser utilizados no ataque, como máscaras, besta, arco e flecha, faca e armas de pressão.

O pai do adolescente, um jornalista de 51 anos, também é atirador esportivo. Por isso, na casa havia um cofre com diversas pistolas e até fuzil. O homem afirmou que o filho não tinha acesso ao arsenal. Durante as buscas, os policiais ainda encontraram uma pistola sem registro, por isso, o pai acabou preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Ele foi levado à delegacia e vai responder em liberdade, após pagar fiança de R$ 3 mil.

O celular do garoto também foi apreendido. No aparelho havia material com referências ao nazismo e imagens de pessoas cometendo automutilação. Agora, as investigações continuam.

"O procedimento vai continuar para identificar outras pessoas e esse menor também será encaminhado ao Poder Judiciário para ter um acompanhamento; ele pode, inclusive, ser condenado a uma internação de até três anos", declarou o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).