Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do Estado

Polícia descobre plano de adolescente que ameaçava ataque a escola no ES

Mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta terça-feira (8) na casa do estudante de 15 anos. O pai dele acabou preso por posse irregular de arma de fogo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 ago 2023 às 10:58

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 10:58

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um adolescente de 15 anos que ameaçava praticar um atentado contra uma escola em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (8). Ele publicou os planos criminosos no fórum de uma rede social, e o post foi rastreado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que avisou as autoridades capixabas. 
O mandado foi cumprido por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Na residência do adolescente foram encontrados vários materiais que poderiam ser utilizados no ataque, como máscaras, besta, arco e flecha, faca e armas de pressão.
O pai do adolescente, um jornalista de 51 anos, também é atirador esportivo. Por isso, na casa havia um cofre com diversas pistolas e até fuzil. O homem afirmou que o filho não tinha acesso ao arsenal. Durante as buscas, os policiais ainda encontraram uma pistola sem registro, por isso, o pai acabou preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Ele foi levado à delegacia e vai responder em liberdade, após pagar fiança de R$ 3 mil.
O celular do garoto também foi apreendido. No aparelho havia material com referências ao nazismo e imagens de pessoas cometendo automutilação. Agora, as investigações continuam.
"O procedimento vai continuar para identificar outras pessoas e esse menor também será encaminhado ao Poder Judiciário para ter um acompanhamento; ele pode, inclusive, ser condenado a uma internação de até três anos", declarou o delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

Atualização

09/08/2023 - 5:00
A reportagem foi atualizada com mais detalhes após coletiva de imprensa que aconteceu na tarde desta quarta-feira (9)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Escola Atentado
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados