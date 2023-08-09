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Prejuízo de R$ 2 mil

Cerca de 100 kg de tilápias são furtados de tanque de peixes em Linhares

Pesca em tanques é alternativa de renda para os moradores que viviam da pesca no Rio Doce, onde a atividade foi proibida por conta do rompimento da barragem de Fundão
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 ago 2023 às 12:15

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 12:15

Pescador ao lado de tanque utilizado para piscicultura, em Linhares
Pescador ao lado de tanque utilizado para piscicultura, em Linhares Crédito: Heber Thomaz
Cerca de 100 kg de tilápias, que eram cultivadas em um tanque de peixes, foram furtadas na comunidade de Povoação, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu da noite de domingo (6) para segunda-feira (7), quando um pescador notou que o local havia sido invadido. A Polícia Civil está investigando o crime.
A estrutura fica em uma associação de pesca e tem capacidade para 300 peixes. A piscicultura é desenvolvida desde o fim do ano passado e era utilizada por 15 famílias que iriam tirar o sustento da prática no segundo semestre deste ano. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 2 mil. "A gente nem chegou a usufruir do nosso trabalho. O que a gente pede é Justiça, para que todos os responsáveis sejam presos", disse a secretária da Associação de Pesca, Andrea Ferreira.  
Como é proibido pescar na foz do Rio Doce, desde quando ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, essa é uma alternativa de renda para os moradores que viviam dessa atividade.
O crime chamou atenção do delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, que disse ter visto um caso como esse pela primeira vez.
“É a primeira vez que eu vejo nos anos que tenho de polícia. É algo diferente. Nossos policiais vão trazer a vítima para que ela seja ouvida e indique testemunhas que possam ajudar a gente a elucidar esse crime. Vamos verificar se há algum indício deixado pelo autor do crime. Quando acontece esse tipo de coisa, normalmente, é alguém da própria região que viu a possibilidade de cometer esse crime ou é uma pessoa de fora que foi informada por pessoas da região que havia essa quantidade de peixes”, comentou Lucindo.
Não é a primeira vez que pescadores de Povoação sofrem com ações de criminosos. No início deste ano houve o registro de furto de motores de barcos – em três meses, 10 foram furtados, conforme noticiado em maio por A Gazeta.
*Com informações de Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte

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