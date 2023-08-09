Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carga de cana-de-açúcar

Reboque se desprende de carreta e invade loja agrícola em Pedro Canário

Acidente aconteceu por volta de 7h desta quarta-feira (9); não havia ninguém no estabelecimento no momento da colisão e não houve registro de feridos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 ago 2023 às 11:04

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 11:04

Momentos após o acidente, em Pedro Canário
Momentos após o acidente, em Pedro Canário Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O reboque de uma carreta se soltou e atingiu uma loja de produtos rurais em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, por volta de 7h desta quarta-feira (9). Segundo a apuração da TV Gazeta Norte, apesar do susto, não houve feridos. Não havia ninguém na loja no momento do acidente.
O dono do estabelecimento, que vende insumos para a produção rural, disse não saber ainda o tamanho do prejuízo e acionou a Polícia Militar. Pelas imagens, é possível ver a frente da carreta, com um eixo acoplado na mesma rua.
A empresa geradora de energia elétrica Alcon, que iria receber a carga de cana-de-açúcar que estava no reboque, informou para a TV Gazeta Norte que o material seria entregue por uma fornecedora e que o serviço é prestado por uma terceirizada. A carga seria encaminhada de Taquara, em Pedro Canário, para a usina localizada em Conceição da Barra
A Alcon afirmou ainda que a fornecedora e a terceirizada seriam responsáveis pelo caso. As demais empresas não foram localizadas, até o momento. 

Veja Também

Mineiro desaparece no mar após tentar salvar amiga em praia da Serra

Caminhoneiro e ajudante morrem em acidente na ES 130 em Mucurici

Operação Fake Mail: PF prende 6 no ES e em MG por golpes contra a Caixa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra Pedro Canário Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados