Reboque se desprende de carreta e invade loja agrícola em Pedro Canário

O reboque de uma carreta se soltou e atingiu uma loja de produtos rurais em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, por volta de 7h desta quarta-feira (9). Segundo a apuração da TV Gazeta Norte, apesar do susto, não houve feridos. Não havia ninguém na loja no momento do acidente.
O dono do estabelecimento, que vende insumos para a produção rural, disse não saber ainda o tamanho do prejuízo e acionou a Polícia Militar. Pelas imagens, é possível ver a frente da carreta, com um eixo acoplado na mesma rua.
A empresa geradora de energia elétrica Alcon, que iria receber a carga de cana-de-açúcar que estava no reboque, informou para a TV Gazeta Norte que o material seria entregue por uma fornecedora e que o serviço é prestado por uma terceirizada. A carga seria encaminhada de Taquara, em Pedro Canário, para a usina localizada em Conceição da Barra.
A Alcon afirmou ainda que a fornecedora e a terceirizada seriam responsáveis pelo caso. As demais empresas não foram localizadas, até o momento.