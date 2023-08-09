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Em Jacaraípe

Mineiro desaparece no mar após tentar salvar amiga em praia da Serra

Wellington Gomes, de 23 anos, desapareceu na tarde deste domingo (6) e não havia sido localizado até a manhã desta quarta-feira (9); Bombeiros seguem realizando buscas pelo jovem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2023 às 10:01

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 10:01

Wellington Gomes, 23 anos, teria entrado na água para salvar uma amiga, mas acabou sendo carregado pela correnteza e desapareceu.
Wellington Gomes, 23 anos, teria entrado na água para salvar uma amiga, mas acabou sendo carregado pela correnteza e desapareceu. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo realiza buscas por um mineiro de 23 anos que desapareceu no mar de Jacaraípe, na Serra, no último fim de semana. Wellington Gomes teria entrado na água para tentar salvar uma amiga, mas acabou sendo carregado pela correnteza e desapareceu. O rapaz é de Teófilo Otoni, município de Minas Gerais.
Os Bombeiros foram acionados para uma ocorrência de busca na Enseada de Jacaraípe, na tarde do último domingo (6). Uma mulher ligou e informou que Wellington entrou no mar e foi levado pela correnteza. A amiga do jovem se salvou no momento do acidente.
Buscas foram realizadas no mesmo dia, com o uso de embarcação, mas o rapaz não foi localizado. As buscas foram retomadas nesta segunda (7) e terça-feira (8), e seguem em andamento.
A aposentada Juciene Fernandes Gomes, mãe do rapaz, contou à reportagem que ficou sabendo do caso por meio de uma amiga do rapaz.
"Fiquei sabendo que ele foi para o mar com uns amigos. Foi tentar salvar uma amiga. Ela se salvou, mas o mar levou ele. Soube que o mar é forte no local"
Juciene Fernandes Gomes - Aposentada
Juciene informou ainda que Wellington foi para o Espírito Santo para trabalhar.
"Ele começaria a trabalhar ontem (segunda). Foi passar uns dias e trabalhar"
Juciene Fernandes Gomes - Aposentada
Ainda conforme os familiares, o jovem estava morando na casa de amigos. Foram eles que ligaram para a família avisando do acidente no mar e do desaparecimento. "A própria menina da casa onde ele morava que ligou para nós. Nem sei por onde começar porque estamos sem condição de sair daqui. Não posso ficar sozinha, tenho pressão alta e muito problema", disse a mãe.

Morte de mineiros em Guarapari

O desaparecimento de Wellington é semelhante ao dos mineiros Thiago José da Silva e Anderson Tito, que desapareceram no mar em Guarapari após chegarem à cidade em uma excursão e foram encontrados mortos após se afogarem. Os dois saíram de Barbacena (MG), no Campo das Vertentes, no dia de 22 de julho, e caíram no mar entre as praias do Riacho e Pelotas no dia seguinte.
Thiago Silva era técnico em agropecuária e morava em Carandaí (MG). Já Anderson Tito era formado em Ciências Biológicas e morador de Barbacena. Os dois eram namorados.
Segundo a Prefeitura de Guarapari, os dois estavam tentando ir da Praia do Riacho para a Praia das Pelotas, pelas pedras, quando caíram no mar.
O corpo de Thiago foi encontrado no dia 25 de julho na praia de Guaibura, no mesmo município. Já Anderson Tito foi localizado já sem vida, na manhã no dia 26 de julho, por banhistas a cerca de 100 metros do local onde Thiago estava.
*Com informações do g1ES

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