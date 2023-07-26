Encontrado corpo de 2° jovem mineiro que desapareceu no mar de Guarapari

Segundo corpo encontrado em Guarapari pode ser de Anderson Tito Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O corpo do segundo turista mineiro que estava desaparecido, o jovem Anderson Tito, foi encontrado por populares na manhã desta quarta-feira (26) na Praia de Guaibura, em Guarapari, a cerca de 100 metros do local onde foi achado morto, na última terça-feira (25), o mineiro Thiago José da Silva, vítima de afogamento após cair de uma pedra no mar no último domingo (23) , na Praia de Pelotas. Anderson desapareceu junto de Thiago. Eles eram namorados.

O Corpo de Bombeiros informou, nesta quarta-feira, que uma equipe foi acionada e esteve no local, onde foi constatada a presença de um corpo. Os militares realizaram o resgate e, posteriormente, acionaram a Polícia Civil. A corporação destacou que estão encerradas as buscas pelas duas vítimas que desapareceram enquanto passavam por pedras ao tentar atravessar de uma praia para outra.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, que informou, por nota, que recolheu outro corpo encontrado na Praia de Guaibura, sendo possivelmente da segunda vítima desaparecida desde domingo. A ocorrência está em andamento e o corpo também será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e identificado.

A Polícia Civil ressaltou que apenas após os exames será possível confirmar a identidade das vítimas e a causa da morte.

Relembre o caso

Thiago e Anderson, mineiros que sumiram em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram

Um dos corpos foi encontrado foi localizado às 18h03 de terça-feira (25), sendo identificado, por familiares da vítima, como Thiago José da Silva. O jovem, que é de Minas Gerais, tinha viajado para o Espírito Santo em uma excursão no final de semana junto com o namorado, Anderson Tito.