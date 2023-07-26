Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caíram no mar

Encontrado corpo de 2° jovem mineiro que desapareceu no mar de Guarapari

Corpo de Anderson Tito estava a cerca de 100 metros do local onde estava o mineiro Thiago José da Silva, vítima de afogamento no domingo (23)

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 09:36

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

26 jul 2023 às 09:36
Encontrado corpo que pode ser de 2º desaparecido no mar de Guarapari
Segundo corpo encontrado em Guarapari pode ser de Anderson Tito Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O corpo do segundo turista mineiro que estava desaparecido, o jovem Anderson Tito, foi encontrado por populares na manhã desta quarta-feira (26) na Praia de Guaibura, em Guarapari, a cerca de 100 metros do local onde foi achado morto, na última terça-feira (25), o mineiro Thiago José da Silva, vítima de afogamento após cair de uma pedra no mar no último domingo (23), na Praia de Pelotas. Anderson desapareceu junto de Thiago. Eles eram namorados.
O Corpo de Bombeiros informou, nesta quarta-feira, que uma equipe foi acionada e esteve no local, onde foi constatada a presença de um corpo. Os militares realizaram o resgate e, posteriormente, acionaram a Polícia Civil. A corporação destacou que estão encerradas as buscas pelas duas vítimas que desapareceram enquanto passavam por pedras ao tentar atravessar de uma praia para outra.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, que informou, por nota, que recolheu outro corpo encontrado na Praia de Guaibura, sendo possivelmente da segunda vítima desaparecida desde domingo. A ocorrência está em andamento e o corpo também será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e identificado.
A Polícia Civil ressaltou que apenas após os exames será possível confirmar a identidade das vítimas e a causa da morte.

Relembre o caso

Thiago e Anderson, mineiros que sumiram em Guarapari
Thiago e Anderson, mineiros que sumiram em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram
As buscas por dois homens que teriam se afogado após escorregarem de uma pedra, na Praia de Pelotas, no bairro Ipiranga, em Guarapari. Os Bombeiros foram ao local e iniciaram as buscas, sendo feitas de maneira visual e superficial, tendo em vista a falta de condições para atuação da equipe de mergulho.
Um dos corpos foi encontrado foi localizado às 18h03 de terça-feira (25), sendo identificado, por familiares da vítima, como Thiago José da Silva. O jovem, que é de Minas Gerais, tinha viajado para o Espírito Santo em uma excursão no final de semana junto com o namorado, Anderson Tito.
De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o pai de Thiago, que estava em Guarapari acompanhando as buscas, reconheceu o corpo do filho. A informação foi repassada por um tenente do Corpo de Bombeiros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Guarapari Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vitória - ES - Posto de combustíveis vende o litro de gasolina por R$ 3,64 no Centro da capital
Governo Lula decide reduzir tributos sobre gasolina para combater efeitos da guerra
Imagem de destaque
Rodeio em Domingos Martins terá Bruno e Barreto e atrações regionais
Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados