Encontrado corpo de 2° jovem mineiro que desapareceu no mar de Guarapari

O corpo do segundo turista mineiro que estava desaparecido, o jovem Anderson Tito, foi encontrado por populares na manhã desta quarta-feira (26) na Praia de Guaibura, em Guarapari, a cerca de 100 metros do local onde foi achado morto, na última terça-feira (25), o mineiro Thiago José da Silva, vítima de afogamento após cair de uma pedra no mar no último domingo (23), na Praia de Pelotas. Anderson desapareceu junto de Thiago. Eles eram namorados.
O Corpo de Bombeiros informou, nesta quarta-feira, que uma equipe foi acionada e esteve no local, onde foi constatada a presença de um corpo. Os militares realizaram o resgate e, posteriormente, acionaram a Polícia Civil. A corporação destacou que estão encerradas as buscas pelas duas vítimas que desapareceram enquanto passavam por pedras ao tentar atravessar de uma praia para outra.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, que informou, por nota, que recolheu outro corpo encontrado na Praia de Guaibura, sendo possivelmente da segunda vítima desaparecida desde domingo. A ocorrência está em andamento e o corpo também será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e identificado.
A Polícia Civil ressaltou que apenas após os exames será possível confirmar a identidade das vítimas e a causa da morte.
Relembre o caso
As buscas por dois homens que teriam se afogado após escorregarem de uma pedra, na Praia de Pelotas, no bairro Ipiranga, em Guarapari. Os Bombeiros foram ao local e iniciaram as buscas, sendo feitas de maneira visual e superficial, tendo em vista a falta de condições para atuação da equipe de mergulho.
Um dos corpos foi encontrado foi localizado às 18h03 de terça-feira (25), sendo identificado, por familiares da vítima, como Thiago José da Silva. O jovem, que é de Minas Gerais, tinha viajado para o Espírito Santo em uma excursão no final de semana junto com o namorado, Anderson Tito.
De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o pai de Thiago, que estava em Guarapari acompanhando as buscas, reconheceu o corpo do filho. A informação foi repassada por um tenente do Corpo de Bombeiros.