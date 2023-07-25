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Caiu de pedra

Familiares reconhecem corpo de jovem que desapareceu no mar de Guarapari

Thiago José da Silva é de Minas Gerais e estava no Espírito Santo a passeio; corpo foi localizado nesta terça-feira (25)

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 20:52

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

25 jul 2023 às 20:52
Thiago José da Silva, jovem mineiro que morreu após cair no mar em Guarapari
Thiago José da Silva, jovem mineiro que morreu após cair no mar em Guarapari Crédito: Redes Sociais
Familiares reconheceram o corpo encontrado na Praia de Guaibura, em Guarapari, nesta terça-feira (25), como sendo do jovem Thiago José da Silva. O rapaz, que é de Minas Gerais, tinha viajado para o Espírito Santo em uma excursão no final de semana. No domingo (23), ele e o namorado desapareceram no mar após escorregarem quando tentavam atravessar de uma praia para outra pelas pedras
O cadáver foi localizado às 18h03 desta terça. De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o pai de Thiago, que estava em Guarapari acompanhando as buscas, reconheceu o corpo do filho. A informação foi repassada por um tenente do Corpo de Bombeiros. 
De acordo com a corporação, as buscas pela segunda vítima continuam. A reportagem não tem o contato da família do desaparecido, por isso ele não está sendo identificado. 
Wellington Souza, que é primo de Thiago, conversou com a reportagem de A Gazeta. "Ele e o namorado saíram de Barbacena numa excursão e não voltaram. O pessoal da excursão entrou em contato com a família dizendo que um tinha escorregado na pedra e outro tinha pulado para tentar ajudar. A família toda está destruída, estamos daqui de Minas Gerais acompanhando tudo em tempo integral."
"Minha tia ligou para meu primo e ele disse que estava em Guarapari. Ela até disse: 'Poxa, você nem me levou'. E ele falou que na próxima vez iria levá-la"
Wellington Souza - Primo de Thiago

Relembre o caso

As buscas pelas vítimas foram retomadas na terça-feira (25) e os Bombeiros informaram que não foi possível a atuação dos mergulhadores no mar pelo terceiro dia, por se tratar de correnteza forte e local com muitas pedras. O trabalho continuava apenas por terra.
Segundo a Prefeitura de Guarapari, as duas pessoas estavam tentando ir da Praia do Riacho para a Praia das Pelotas, pelas pedras, quando caíram no mar.
Nas redes sociais, moradores de Guarapari disseram que a praia é conhecida por ser perigosa para banhistas por causa da correnteza e das pedras.

Acionamento no domingo

 Na segunda-feira (24), A Gazeta apurou que os Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de busca a afogados, por volta das 15h50 de domingo, na Praia das Pelotas, no bairro Ipiranga, em Guarapari. Dois homens estavam em cima de uma pedra, quando escorregaram e caíram no mar, desaparecendo em meio à correnteza.
As equipes foram ao local e iniciaram as buscas, sendo feitas de maneira visual e superficial, tendo em vista a falta de condições para atuação da equipe de mergulho. As vítimas ainda não foram localizadas, nem nenhum pertence delas foi encontrado.

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