Familiares reconhecem corpo de jovem que desapareceu no mar de Guarapari

Thiago José da Silva, jovem mineiro que morreu após cair no mar em Guarapari Crédito: Redes Sociais

O cadáver foi localizado às 18h03 desta terça. De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o pai de Thiago, que estava em Guarapari acompanhando as buscas, reconheceu o corpo do filho. A informação foi repassada por um tenente do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, as buscas pela segunda vítima continuam. A reportagem não tem o contato da família do desaparecido, por isso ele não está sendo identificado.

Wellington Souza, que é primo de Thiago, conversou com a reportagem de A Gazeta. "Ele e o namorado saíram de Barbacena numa excursão e não voltaram. O pessoal da excursão entrou em contato com a família dizendo que um tinha escorregado na pedra e outro tinha pulado para tentar ajudar. A família toda está destruída, estamos daqui de Minas Gerais acompanhando tudo em tempo integral."

"Minha tia ligou para meu primo e ele disse que estava em Guarapari. Ela até disse: 'Poxa, você nem me levou'. E ele falou que na próxima vez iria levá-la" Wellington Souza - Primo de Thiago

Relembre o caso

As buscas pelas vítimas foram retomadas na terça-feira (25) e os Bombeiros informaram que não foi possível a atuação dos mergulhadores no mar pelo terceiro dia, por se tratar de correnteza forte e local com muitas pedras. O trabalho continuava apenas por terra.

Segundo a Prefeitura de Guarapari, as duas pessoas estavam tentando ir da Praia do Riacho para a Praia das Pelotas, pelas pedras, quando caíram no mar.

Nas redes sociais, moradores de Guarapari disseram que a praia é conhecida por ser perigosa para banhistas por causa da correnteza e das pedras.

Acionamento no domingo

Na segunda-feira (24), A Gazeta apurou que os Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de busca a afogados, por volta das 15h50 de domingo, na Praia das Pelotas, no bairro Ipiranga, em Guarapari. Dois homens estavam em cima de uma pedra, quando escorregaram e caíram no mar, desaparecendo em meio à correnteza.