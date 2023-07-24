Dois homens desaparecem após caírem de pedra no mar em Guarapari

Dois homens desapareceram após caírem no mar na Praia de Pelotas, em Guarapari, na tarde do último domingo (23). A prefeitura informou que eles tentavam fazer travessia entre duas praias pelas pedras, quando caíram no mar e desapareceram em meio à correnteza
A dupla, que não foi identificada, estava na Praia de Pelotas e tentava seguir para a do Riacho quando caiu no mar. Segundo a Prefeitura de Guarapari, por meio do Corpo de Salvamento Marítimo Municipal, equipes de salva-vidas e do Corpo de Bombeiros, realizaram busca visual e superficial no local após o ocorrido, devido à falta de condições para a atuação da equipe de mergulho, mas não localizaram os homens.
A prefeitura ressaltou que o local do acidente é sinalizado com placas informando que não há guarda-vidas na região. Moradores afirmaram, em redes sociais, que a praia é conhecida por fortes correntezas e pedras.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou, por nota, que os militares retornaram à região, sendo que novamente não foi possível a atuação dos mergulhadores devido à correnteza forte e à grande quantidade de pedras, inviabilizando uso de embarcação. A procura pelas vítimas vai continuar de forma visual na faixa de areia e em cima das pedras, segundo a corporação.