Dois homens desaparecem após caírem de pedra no mar em Guarapari

A prefeitura ressaltou que o local do acidente é sinalizado com placas informando que não há guarda-vidas na região. Moradores afirmaram, em redes sociais, que a praia é conhecida por fortes correntezas e pedras.

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou, por nota, que os militares retornaram à região, sendo que novamente não foi possível a atuação dos mergulhadores devido à correnteza forte e à grande quantidade de pedras, inviabilizando uso de embarcação. A procura pelas vítimas vai continuar de forma visual na faixa de areia e em cima das pedras, segundo a corporação.