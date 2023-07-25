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Caíram de pedra

Corpo de um dos desaparecidos no mar de Guarapari é encontrado

Bombeiros localizaram o cadáver de uma das vítimas na Praia de Guaibura, às 18h03; buscas continuam pelo segundo desaparecido

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2023 às 18:38
Duas pessoas desparecem após caírem no mar na Praia de Pelotas, em Guarapari
Bombeiros fizeram buscas pelos dois homens que desapareceram no mar de Guarapari após tentarem atravessar de uma praia para outra pelas pedras no último domingo (23) Crédito: Reprodução
Corpo de Bombeiros do Espírito Santo encontrou, nesta terça-feira (25), um dos corpos de um dos dois homens que desapareceram no mar de Guarapari após escorregarem quando tentavam atravessar de uma praia para outra pelas pedras, no último domingo (23). O cadáver foi localizado às 18h03, de acordo com a corporação.
"Após acionamento de populares, as equipes de busca foram até a Praia de Guaibura e localizaram o corpo de uma das vítimas, às 18h03. Ele foi retirado da água e deixado aos cuidados da Polícia Civil. As buscas pela outra vítima seguem em andamento", disse o Corpo de Bombeiros, em nota.  
As idades e os nomes dos mineiros que podem ser os desaparecidos não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros. Ainda conforme a corporação, os homens faziam parte de uma excursão de Minas Gerais que estava na cidade, e seriam de Barbacena e Carandaí.
Os Bombeiros localizaram a excursão e entraram em contato com as famílias. Parentes dos homens ajudam na operação.
As buscas pelas vítimas foram retomadas na terça-feira (25) e os Bombeiros informaram que não foi possível a atuação dos mergulhadores no mar pelo terceiro dia, por se tratar de correnteza forte e local com muitas pedras. O trabalho continuava apenas por terra.
Segundo a Prefeitura de Guarapari, as duas pessoas estavam tentando ir da Praia do Riacho para a Praia das Pelotas, pelas pedras, quando caíram no mar.
Nas redes sociais, moradores de Guarapari disseram que a praia é conhecida por ser perigosa para banhistas por causa da correnteza e das pedras.

Acionamento no domingo

Os Bombeiros disseram que foram acionados para atender uma ocorrência de busca a afogados, por volta das 15h50 de domingo, na Praia das Pelotas, no bairro Ipiranga, em Guarapari. Dois homens estavam em cima de uma pedra, quando escorregaram e caíram no mar, desaparecendo em meio à correnteza.
As equipes foram ao local e iniciaram as buscas, sendo feitas de maneira visual e superficial, tendo em vista a falta de condições para atuação da equipe de mergulho. As vítimas ainda não foram localizadas, nem nenhum pertence delas foi encontrado.
*Com informações do g1 ES

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