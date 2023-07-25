Corpo de um dos desaparecidos no mar de Guarapari é encontrado

Bombeiros fizeram buscas pelos dois homens que desapareceram no mar de Guarapari após tentarem atravessar de uma praia para outra pelas pedras no último domingo (23) Crédito: Reprodução

"Após acionamento de populares, as equipes de busca foram até a Praia de Guaibura e localizaram o corpo de uma das vítimas, às 18h03. Ele foi retirado da água e deixado aos cuidados da Polícia Civil. As buscas pela outra vítima seguem em andamento", disse o Corpo de Bombeiros, em nota.

As idades e os nomes dos mineiros que podem ser os desaparecidos não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros. Ainda conforme a corporação, os homens faziam parte de uma excursão de Minas Gerais que estava na cidade, e seriam de Barbacena e Carandaí.

Os Bombeiros localizaram a excursão e entraram em contato com as famílias. Parentes dos homens ajudam na operação.

As buscas pelas vítimas foram retomadas na terça-feira (25) e os Bombeiros informaram que não foi possível a atuação dos mergulhadores no mar pelo terceiro dia, por se tratar de correnteza forte e local com muitas pedras. O trabalho continuava apenas por terra.

Segundo a Prefeitura de Guarapari, as duas pessoas estavam tentando ir da Praia do Riacho para a Praia das Pelotas, pelas pedras, quando caíram no mar.

Nas redes sociais, moradores de Guarapari disseram que a praia é conhecida por ser perigosa para banhistas por causa da correnteza e das pedras.

Acionamento no domingo

Os Bombeiros disseram que foram acionados para atender uma ocorrência de busca a afogados, por volta das 15h50 de domingo, na Praia das Pelotas, no bairro Ipiranga, em Guarapari. Dois homens estavam em cima de uma pedra, quando escorregaram e caíram no mar, desaparecendo em meio à correnteza.

As equipes foram ao local e iniciaram as buscas, sendo feitas de maneira visual e superficial, tendo em vista a falta de condições para atuação da equipe de mergulho. As vítimas ainda não foram localizadas, nem nenhum pertence delas foi encontrado.