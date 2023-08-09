Caminhoneiro e ajudante morrem em acidente na ES 130 em Mucurici

Caminhão tombado às margens da ES 130, em Mucurici Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O motorista e o ajudante de um caminhão morreram após o veículo cair de uma ribanceira às margens da ES 130, na zona rural de Mucurici , no Norte do Espírito Santo , na manhã de terça-feira (8). Segundo a Polícia Militar , Josiel Barbosa dos Santos, de 40 anos, e João de Souza Miranda Neto, de 25, ficaram presos às ferragens e não resistiram aos ferimentos. As vítimas são de Linhares, município da mesma região.

Não há mais informações sobre a dinâmica do acidente. Segundo a PM, Josiel era quem conduzia o caminhão, um Ford Cargo 1317E, que ficou tombado. Como o veículo caiu em uma área de difícil acesso, no meio de várias árvores, houve o acionamento do Corpo de Bombeiros.

Também foi necessário o uso de duas retroescavadeiras, disponibilizadas pela Prefeitura de Mucurici, nos trabalhos para abrir a vegetação e ter acesso ao veículo.

Retroescavadeiras trabalhando para operaç Crédito: Reprodução/Redes Sociais