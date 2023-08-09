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Caminhão tombou

Caminhoneiro e ajudante morrem em acidente na ES 130 em Mucurici

Veículo em que eles estavam caiu em uma ribanceira e os Bombeiros foram acionados; duas retroescavadeiras foram usadas para remover as vítimas das ferragens
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 ago 2023 às 09:33

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 09:33

Caminhão tombado às margens da ES 130, em Mucurici
Caminhão tombado às margens da ES 130, em Mucurici Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O motorista e o ajudante de um caminhão morreram após o veículo cair de uma ribanceira às margens da ES 130, na zona rural de Mucurici, no Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (8). Segundo a Polícia Militar, Josiel Barbosa dos Santos, de 40 anos, e João de Souza Miranda Neto, de 25, ficaram presos às ferragens e não resistiram aos ferimentos. As vítimas são de Linhares, município da mesma região.
Não há mais informações sobre a dinâmica do acidente. Segundo a PM, Josiel era quem conduzia o caminhão, um Ford Cargo 1317E, que ficou tombado. Como o veículo caiu em uma área de difícil acesso, no meio de várias árvores, houve o acionamento do Corpo de Bombeiros.
Também foi necessário o uso de duas retroescavadeiras, disponibilizadas pela Prefeitura de Mucurici, nos trabalhos para abrir a vegetação e ter acesso ao veículo.
Retroescavadeiras trabalhando para operaç
Retroescavadeiras trabalhando para operaç Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Os corpos de Josiel e João foram removidos do caminhão e, depois, encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem necropsiados e, posteriormente, liberados aos familiares na noite de terça-feira (8). 

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