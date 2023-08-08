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Após investigações

Idoso condenado por estupro é preso na zona rural de Muqui

Condenação ocorreu no Rio Grande do Norte e a detenção foi realizada na cidade capixaba nesta terça (8)

Publicado em 

08 ago 2023 às 19:19

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 19:19

Um homem de 69 anos foi preso na zona rural de Muqui, no Sul do Espírito Santo, após ser condenado por estupro no Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Civil, o idoso, preso nesta terça-feira (8), tinha um mandado de prisão preventiva aberto com pena de 32 anos.
A prisão foi feita por policiais da Delegacia de Muqui em uma operação realizada após investigações. O homem preso é natural da cidade de Machados, em Pernambuco.
Ainda segundo informações da PCES, o mandado de prisão foi expedido pela Justiça da comarca de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, em virtude da prática do crime previsto no artigo 214 do Código Penal Brasileiro.
Não foi divulgado o nome do homem preso nem para onde foi encaminhado. Assim que houver mais informações sobre o crime, o texto será atualizado.

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