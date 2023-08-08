Idoso condenado por estupro é preso na zona rural de Muqui

Um homem de 69 anos foi preso na zona rural de Muqui, no Sul do Espírito Santo, após ser condenado por estupro no Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Civil, o idoso, preso nesta terça-feira (8), tinha um mandado de prisão preventiva aberto com pena de 32 anos.

A prisão foi feita por policiais da Delegacia de Muqui em uma operação realizada após investigações. O homem preso é natural da cidade de Machados, em Pernambuco.

Ainda segundo informações da PCES, o mandado de prisão foi expedido pela Justiça da comarca de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, em virtude da prática do crime previsto no artigo 214 do Código Penal Brasileiro.