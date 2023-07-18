Carga de cocaína que iria de Vitória para a Europa é apreendida no Rio

Uma apreensão chamou a atenção até mesmo das forças de segurança: 320 quilos de cloridrato de cocaína foram apreendidos em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro , na manhã desta terça-feira (18). O fato curioso é que, pela primeira vez, segundo a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ), a droga saiu de Vitória para a capital fluminense — normalmente o trajeto é inverso. O suspeito que levava o material afirmou que o destino dos entorpecentes seria a Europa.

Tudo começou após uma denúncia anônima informar que um mini caminhão branco estaria levando um grande carregamento de drogas do Espírito Santo para o Rio de Janeiro. Com isso, as PRFs capixaba e fluminense começaram a monitorar o fluxo nas vias para encontrar o veículo.

No final manhã, a equipe designada para policiamento próximo ao distrito de Morro do Coco, em Campos dos Goytacazes, viu o automóvel com as características da denúncia e fez a abordagem.

O condutor, de 25 anos, inicialmente mostrou um veículo vazio, mas entrou em contradição ao dizer qual seria motivo da ida ao Rio de Janeiro. Os policiais fizeram a vistoria e localizaram um fundo falso no baú, onde a droga estava escondida. O nome do suspeito não foi divulgado.

Foram localizados 221 tabletes da substância conhecida como cloridrato de cocaína que, após pesagem, totalizaram 320 quilos.

Carga de mais de 300kg de cocaína que saiu de Vitória é apreendida no RJ

Destino: Europa

Segundo informações do condutor, o veículo foi adaptado e recebeu a droga em Vitória, de onde seguia para entrega em um posto de combustível no Rio de Janeiro. De lá, o material seguiria para o Porto de Itajaí, em Santa Catarina, de onde seria despachado para um país europeu.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Campos do Goytacazes.

Agora, de acordo com a PRF, uma investigação será instaurada, já que uma nova rota foi descoberta. Segundo a corporação, a droga chegou no Espírito Santo possivelmente por rota marítima para realizar um percurso até então não conhecido, do ES para RJ, quando o comum é o caminho contrário.