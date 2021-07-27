Crime em Castelo: mulher abraçou marido para que amante o matasse

Thayla Bonicenha Crivelari Fim e o marido Alexandro Fim, no casamento Crédito: Reprodução/Facebook

O crime foi descoberto na madrugada do último domingo (25) na região de Monte Alverne, zona rural de Castelo. O amante e a mulher da vítima foram presos nesta terça-feira (27). Segundo o delegado, o crime foi motivado por dinheiro. Com a morte do marido, Thayla desejava herdar todos os bens do agricultor – um alqueire de terra com plantações de café e um carro.

“Ela e o amante deram a mesma versão dos fatos. Ela contou o caso sem remorso e com frieza, o que chama a atenção. Eles estavam planejando o crime há um tempo e ela decidiu que seria naquele sábado. Chamou o amante, colocou a filha de dois anos para dormir e esperou o marido tomar o remédio. Como ele estava demorando a dormir, ela o abraçou e fez um sinal para o amante, que chegou por trás e matou a vítima”, disse o delegado.

Após o crime, Thayla simulou um latrocínio – roubo seguido de morte. Ela contou à polícia que objetos e o carro do marido haviam sido levados e foi trancada em seu quarto após o crime. Um adolescente de 14 anos, irmão da mulher detida, contou à polícia que a irmã afirmou ter matado o marido, com ajuda de outro homem.

RELAÇÕES SEXUAIS COM AMANTE EM CASA

Segundo o delegado, Alexandro Fim e a mulher presa estavam casados havia 7 anos e têm uma filha de dois anos. A mulher era dona de casa e o marido, agricultor. A criança está sob os cuidados dos avós maternos. O relacionamento extraconjugal era mantido havia cerca de seis meses.