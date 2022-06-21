Criança achada morta em casa em São Mateus foi agredida, aponta laudo

“Esses laudos são periciais e indicam que houve agressão em face da criança. O outro laudo, de necrópsia, já existente, diz sobre a causa da morte como sendo traumatismo fechado de crânio. Juntando-se os dois, o resultado técnico é que houve agressão habitual, que resultaram no traumatismo e este levou à morte”, disse o delegado.

O inquérito foi enviado para o Ministério Público do Espírito Santo ( MPES ), que vai avaliar se aceita a denúncia. Alex permanece preso no Centro de Detenção Provisória de São Mateus, e Yara, na Penitenciária Regional do município.

RELEMBRE O CASO

No manhã em que o menino foi encontrado morto, Yara acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) , afirmando que não conseguia acordar o enteado. Segundo relatório do atendimento, a morte foi constatada ainda no local, e Isack apresentava traumas em partes do corpo, como cabeça, braço, tórax, no rosto, olhos e boca.

Na casa, viviam o casal e três crianças — Isack e o irmão dele, de 9 anos (filhos de Alex), e uma menina de 4 anos, filha de Yara. Na ocasião, de acordo com registro da ocorrência, um policial militar reparou que o irmão do menino que morreu também apresentava lesões, uma no pescoço e outra no olho. Testemunhas informaram para a Polícia Militar que viam, constantemente, a mulher agredindo as crianças. O Conselho Tutelar foi acionado e recolheu as duas crianças.

Na ocasião, o pai do menino, em relato à Polícia Militar, disse que estava trabalhando quando foi avisado sobre a morte do filho, e que a criança estava com vida quando ele saiu de casa.