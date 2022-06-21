Ossos humanos são encontrados em pasto de Itapemirim

Parte de uma ossada humana foi encontrada neste fim de semana em uma área de pasto, perto do parque de exposição agropecuária de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Os restos mortais, segundo a Polícia Civil, ainda não têm identificação.
No local havia restos de tecido, um crânio e ossos espalhados. Após a ossada ser vista por populares, que acionaram a polícia, a perícia da Polícia Civil foi chamada, na tarde do último sábado (18), para recolhimento dos restos mortais. O local fica na zona rural de Itapemirim.
Os ossos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para passar por exames que identifiquem os restos mortais. O caso também é investigado pela Delegacia de Itapemirim.