Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação

Ossos humanos são encontrados em pasto de Itapemirim

Um crânio também estava no local. O material foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para passar por exames

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 13:24

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 jun 2022 às 13:24
Ossada é encontrada em Itapemirim
Ossada é encontrada em Itapemirim Crédito: Reprodução/ Portal Maratimba
Parte de uma ossada humana foi encontrada neste fim de semana em uma área de pasto, perto do parque de exposição agropecuária de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Os restos mortais, segundo a Polícia Civil, ainda não têm identificação.
No local havia restos de tecido, um crânio e ossos espalhados. Após a ossada ser vista por populares, que acionaram a polícia, a perícia da Polícia Civil foi chamada, na tarde do último sábado (18), para recolhimento dos restos mortais. O local fica na zona rural de Itapemirim.
Os ossos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para passar por exames que identifiquem os restos mortais. O caso também é investigado pela Delegacia de Itapemirim.

Veja Também

Ossada de criança que sumiu há 30 anos no Paraná é encontrada

Ossada humana é achada em gruta perto do Mestre Álvaro, na Serra

Ossadas da época da gripe espanhola são encontradas em Anchieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Itapemirim Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados