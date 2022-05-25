Ossada humana é achada em gruta perto do Mestre Álvaro, na Serra

Uma ossada humana foi encontrada em uma gruta, em uma fazenda, no bairro Campinho da Serra, próximo ao Morro Mestre Álvaro, na Serra, na manhã desta quarta-feira (25). Um vaqueiro que trabalha na propriedade foi quem encontrou os ossos e acionou a Polícia Militar. O corpo estava dentro da gruta, e o crânio, do lado de fora.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e as peritas verificaram que a ossada estava no local há mais de um mês e é de um homem jovem com cerca de 1,8 metro de altura. A vítima usava uma calça cinza-escuro, um chinelo preto e uma camisa de um time de futebol escrito 'Valão' de cor vinho.
O levantamento preliminar também apontou que o homem foi executado porque as roupas apresentavam muitos furos que indicam marcas de disparos de arma de fogo. A suspeita é que o homem tenha sido executado há cerca de um mês na gruta e o crânio tenha sido retirado do local por algum animal.
A ossada foi levada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será analisada no setor de antropologia. A identificação poderá ser feita por meio da arcada dentária ou DNA dos ossos.
Com informações do G1ES.