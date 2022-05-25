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Em fazenda

Ossada humana é achada em gruta perto do Mestre Álvaro, na Serra

Vaqueiro trabalhava em uma fazenda perto do local quando encontrou a ossada nesta quarta-feira (25). Levantamento da Polícia Civil apontou que a ossada é de um homem jovem

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2022 às 15:41
Ossada é encontrada na Serra
Levantamento preliminar também apontou que homem foi executado, já que as roupas apresentavam perfurações Crédito: Oliveira Alves
Uma ossada humana foi encontrada em uma gruta, em uma fazenda, no bairro Campinho da Serra, próximo ao Morro Mestre Álvaro, na Serra, na manhã desta quarta-feira (25). Um vaqueiro que trabalha na propriedade foi quem encontrou os ossos e acionou a Polícia Militar. O corpo estava dentro da gruta, e o crânio, do lado de fora.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e as peritas verificaram que a ossada estava no local há mais de um mês e é de um homem jovem com cerca de 1,8 metro de altura. A vítima usava uma calça cinza-escuro, um chinelo preto e uma camisa de um time de futebol escrito 'Valão' de cor vinho.
O levantamento preliminar também apontou que o homem foi executado porque as roupas apresentavam muitos furos que indicam marcas de disparos de arma de fogo. A suspeita é que o homem tenha sido executado há cerca de um mês na gruta e o crânio tenha sido retirado do local por algum animal.
A ossada foi levada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será analisada no setor de antropologia. A identificação poderá ser feita por meio da arcada dentária ou DNA dos ossos. 
Com informações do G1ES. 

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