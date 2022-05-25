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Limite de 60km/h

Rodovia ES-080, em São Domingos, ganha novos radares; veja localização

Os radares, que terão limite de velocidade de 60km/h, já estão funcionando em caráter educativo. Mas, atenção, pois a partir do dia 15 de junho eles começarão a operar

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 12:33

Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

25 mai 2022 às 12:33
Radar instalado na rodovia da serra de Soturno
ES-080 passa a contar com dois novos radares Crédito: TV Gazeta 
Os condutores que trafegam pela Rodovia ES-080, no Noroeste do Estado, precisam ficar atentos. De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), foram instalados dois novos pontos de fiscalização eletrônica na localidade de São Domingos do Norte.
Os radares, que terão limite de velocidade de 60km/h, já estão funcionando em caráter educativo. Mas, atenção, pois a partir do dia 15 de junho eles começarão a operar.

VEJA ABAIXO A LOCALIZAÇÃO DOS RADARES: 

  • ROD ES-080 Km 174,5 – sent. São Domingos e Colatina Próx. Comunidade Rancho Fundo
  • ROD ES-080 Km 180,7 - sent. São Domingos e Colatina Prox. Comunidade Dalmaso

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