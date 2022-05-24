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Jardim Limoeiro

Homem morre atropelado por caminhão em acidente na BR 101 na Serra

Atropelamento aconteceu por volta das 20h30 desta segunda-feira (23). Testemunhas contaram à reportagem que ele estaria fora da faixa de pedestres quando foi atingido

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 22:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2022 às 22:18
Homem foi atropelado e morreu na Serra
Homem foi atropelado e morreu na Serra Crédito: Caíque Verli
Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão em um trecho da BR 101, na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite desta segunda-feira (23). Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, testemunhas contaram que a vítima era morador em situação de rua e estaria fora da faixa de pedestres quando foi atingido. A pancada foi tão forte que o corpo foi parar no canteiro central
O acidente aconteceu por volta das 20h30. A vítima estava sem documentos, por isso não foi identificada. Pessoas que trabalham na região relataram à polícia que viram o homem atravessando a rodovia fora da faixa.
Após o acidente, uma faixa no sentido Vitória-Serra ficou interditada para atendimento à ocorrência na noite de segunda-feira. Por volta das 22h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a rodovia foi totalmente liberada. 
Segundo apuração da TV Gazeta, o motorista da carreta fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi liberado porque permaneceu no local do acidente.

Atualização

24/05/2022 - 6:51
Por volta das 22h30, a Polícia Rodoviária Federal informou que a rodovia foi totalmente liberada.

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