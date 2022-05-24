Trio suspeito de tráfico é detido embalando cocaína em Vila Velha

Três homens suspeitos de tráfico de drogas foram detidos no fim da tarde desta segunda-feira (23) em um prédio no bairro 23 de Maio, em Vila Velha, no momento em que embalavam os entorpecentes. Segundo apuração da TV Gazeta, a polícia não havia contabilizado a quantidade de droga apreendida, mas o Sargento Ramos, da Polícia Militar, calculou um prejuízo entre R$ 30 mil e R$ 50 mil ao tráfico de drogas.
Um quarto homem que faria parte do grupo fugiu. Ele estava na entrada do prédio e correu ao ser abordado pela polícia. Durante a fuga, abandonou a arma que usava para, conforme os policiais informaram, vigiar o prédio que foi alvo dos militares. A arma foi apreendida.
No momento em que a equipe entrou no prédio, os três suspeitos estavam embalando cocaína para comercializar. Eles foram pegos de surpresa, segundo o sargento Ramos.
Durante a ação da PM, foram ouvidos disparos de arma de fogo em várias partes do bairro, que seria uma forma de intimidar a polícia.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se os três foram autuados e se devem ser encaminhados ao sistema prisional. O texto será atualizado assim que houver um retorno.