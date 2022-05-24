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Trio suspeito de tráfico é detido embalando cocaína em Vila Velha

Policiais militares ainda não haviam contabilizado a quantidade de droga apreendida, mas calcularam um prejuízo de R$ 30 mil a R$ 50 mil ao tráfico de drogas

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 21:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2022 às 21:59
Droga apreendida dentro de prédio em Vila Velha
Droga apreendida dentro de prédio em Vila Velha Crédito: Caíque Verli
Três homens suspeitos de tráfico de drogas foram detidos no fim da tarde desta segunda-feira (23) em um prédio no bairro 23 de Maio, em Vila Velha, no momento em que embalavam os entorpecentes. Segundo apuração da TV Gazeta, a polícia não havia contabilizado a quantidade de droga apreendida, mas o Sargento Ramos, da Polícia Militar, calculou um prejuízo entre R$ 30 mil e R$ 50 mil ao tráfico de drogas.
Um quarto homem que faria parte do grupo fugiu. Ele estava na entrada do prédio e correu ao ser abordado pela polícia. Durante a fuga, abandonou a arma que usava para, conforme os policiais informaram, vigiar o prédio que foi alvo dos militares. A arma foi apreendida.
No momento em que a equipe entrou no prédio, os três suspeitos estavam embalando cocaína para comercializar. Eles foram pegos de surpresa, segundo o sargento Ramos.
Durante a ação da PM, foram ouvidos disparos de arma de fogo em várias partes do bairro, que seria uma forma de intimidar a polícia.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se os três foram autuados e se devem ser encaminhados ao sistema prisional. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

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drogas Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
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