Trio suspeito de tráfico é detido embalando cocaína em Vila Velha

Droga apreendida dentro de prédio em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

TV Gazeta, a polícia não havia contabilizado a quantidade de droga apreendida, mas o Sargento Ramos, da Polícia Militar, calculou um prejuízo entre R$ 30 mil e R$ 50 mil ao tráfico de drogas. Três homens suspeitos de tráfico de drogas foram detidos no fim da tarde desta segunda-feira (23) em um prédio no bairro 23 de Maio, em Vila Velha , no momento em que embalavam os entorpecentes. Segundo apuração da, a polícia não havia contabilizado a quantidade de droga apreendida, mas o Sargento Ramos, da Polícia Militar, calculou um prejuízo entre R$ 30 mil e R$ 50 mil ao tráfico de drogas.

Um quarto homem que faria parte do grupo fugiu. Ele estava na entrada do prédio e correu ao ser abordado pela polícia. Durante a fuga, abandonou a arma que usava para, conforme os policiais informaram, vigiar o prédio que foi alvo dos militares. A arma foi apreendida.

No momento em que a equipe entrou no prédio, os três suspeitos estavam embalando cocaína para comercializar. Eles foram pegos de surpresa, segundo o sargento Ramos.

Durante a ação da PM, foram ouvidos disparos de arma de fogo em várias partes do bairro, que seria uma forma de intimidar a polícia.