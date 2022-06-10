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Caso Leandro Bossi

Ossada de criança que sumiu há 30 anos no Paraná é encontrada

Leandro Bossi desapareceu em 15 de fevereiro de 1992, quando tinha sete anos, durante um show realizado na cidade de Guaratuba

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 18:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jun 2022 às 18:16
Trinta anos após o desaparecimento do menino Leandro Bossi na cidade de Guaratuba, no litoral paranaense, a ossada do garoto foi identificada pela polícia do estado. A informação foi dada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SSP-PR) na tarde desta sexta-feira (10).
Segundo o órgão, a ossada encontrada tem 99,9% de compatibilidade com o DNA da mãe do garoto. Um resultado que, segundo o secretário de segurança pública, tem "compatibilidade total" com a vítima.
Menino Leandro Bossi de 7 anos
Menino Leandro Bossi de 7 anos Crédito: Divulgação I Polícia Civil do Paraná
Até o momento, as condições e o local no qual a ossada foi encontrada não foram informados.
"No ano passado, foram enviadas para a Polícia Federal em Brasília oito amostras ósseas que estavam na guarda da Polícia Científica relativas a crianças desaparecidas", relatou o secretário de segurança pública do Paraná, Wagner Mesquita. Também foi coletado, de acordo com a SSP-PR, o material genético de três mães, dentre elas, a mãe de Leandro Bossi. "Agora tivemos resultado positivo, fazendo o confronto de uma das amostras, indicou a compatibilidade do material genético para a ossada de Leandro Bossi", concluiu Mesquita.
Leandro Bossi desapareceu em 15 de fevereiro de 1992, quando tinha sete anos, durante um show realizado na cidade de Guaratuba. O inquérito policial sobre o desaparecimento dele nunca foi concluído.

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