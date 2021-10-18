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Ferida na perna

Costureira é agredida a pauladas e ameaçada pelo ex-marido em Cariacica

As agressões ocorreram no quintal da própria casa, situada em Nova Rosa da Penha II. Vítima já foi agredida outras vezes pelo ex-companheiro. Caso foi registrado no Plantão Especializado de Atendimento à Mulher neste domingo (17)

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2021 às 12:38
Violência contra a mulher
A costureira ficou com hematomas na perna devido aos golpes desferidos pelo ex-marido Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta
Uma mulher foi agredida pelo ex-marido na madrugada deste domingo (17), no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na Grande Vitória. Para ferir a ex-mulher, o homem de 34 anos utilizou um pedaço de cerca de madeira arrancado do portão da própria casa da vítima.
Os golpes deixaram um hematoma na parte de trás da coxa da costureira de 43 anos, que também ficou com o pulso inchado devido aos golpes desferidos.

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A vítima contou que estava dormindo em sua casa quando, durante a madrugada, o ex-marido começou a gritar por ela. Como o homem ameaçou quebrar a casa, a costureira foi para o quintal, onde sofreu as primeiras agressões físicas. Dentro da residência, ele bateu nela novamente e fez ameaças.
Com medo de que ele ficasse mais violento, a costureira pediu que os três filhos não interferissem. Eles chamaram a Polícia Militar e o homem foi preso e levado para o Plantão Especializado de Atendimento à Mulher. No boletim de ocorrência, policiais militares informaram que o homem falava coisas desconexas e que aparentava estar embriagado.
De acordo com a costureira, ao longo dos últimos meses, o ex-companheiro já havia quebrado todas as portas e janelas da residência, o que facilitou a entrada dele no imóvel na madrugada de domingo.

ANOS DE VIOLÊNCIA

Segundo a vítima, as agressões aconteceram durante os sete anos em que esteve junto com ele. O homem, que faz trabalhos esporádicos como pedreiro, já teria outra namorada, mas não aceita que a costureira se relacione com outras pessoas. Ela, que conseguiu se separar há cerca de cinco meses, espera que o ex permaneça preso.
Violência contra a mulher
O ex-marido arrancou uma ripa do portão e desferiu golpes na costureira Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta
"Eu não consegui dormir essa noite. Eu acordava assustada com medo de ele entrar em casa. A gente se sente impotente", disse a mulher.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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