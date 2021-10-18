Homem quebra dente da ex-esposa usando copo térmico em Vitória

Um copo térmico foi usado para agredir e feria uma mulher em Vitória. Vítima quebrou um dente e teve o lábio cortado após as agressões do ex-marido Crédito: A Gazeta

Uma mulher teve um dente quebrado e o lábio ferido após o ex-marido a agredir com um copo térmico, batendo em sua boca, no bairro Redenção, em Vitória , por volta das 18h deste domingo (17). As agressões, de acordo com o registro da vítima junto à Polícia Civil , aconteceram em frente ao filho deles, de 11 anos. A vítima ainda foi ameaçada pelo agressor, que disse que esperaria por ela em casa para "acertar as contas".

Segundo o registro da polícia, a mulher foi até o Plantão Especializado da Mulher (PEM), no domingo, logo após sofrer as agressões. Ela contou aos policiais que foi casada com o agressor por 26 anos e que já houve outros casos de agressão. Eles, inclusive, já teriam sido conduzidos ao próprio PEM após a mulher ser agredida e ela ter solicitado medida protetiva, porém o ex-marido não foi intimado poque não possuía residência fixa.

PERSEGUIDA

Conforme o registro da PC, neste domingo, a vítima estava em casa quando o ex-companheiro foi até a residência. Quando seguia com o filho em direção ao carro, o homem foi atrás dela e também entrou no veículo pelo banco de trás, dizendo que eles deveriam passar na casa da irmã e da mãe dele. A mulher informou aos policiais que ficou com medo de que o agressor estivesse planejando algo contra a vida dela e, por isso, se negou a ir com ele.

Acompanhada dos filhos, a vítima procurou atendimento no Plantão Especializado da Mulher, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Consta na ocorrência que a partir deste momento, o homem começou a ficar agressivo e puxou o cabelo da vítima, tendo arrancado muitos fios. Em seguida, arremessou um copo térmico contra ela e, depois, pegou esse copo e bateu contra a boca da vítima, quebrando seu dente e ferindo seu lábio. O homem então saiu do carro e foi até a janela do assento onde estava a vítima e voltou a agredi-la.

FILHO REAGE

Neste momento, o menino de 11 anos empurrou o pai para que ele parasse com as agressões. Ela conseguiu arrancar com o carro e parou mais à frente, para que o filho conseguisse entrar no veículo. Na sequência, a mulher passou em uma festa para pegar a filha, de 24 anos, e seguiu até o Plantão Especializado da Mulher (PEM) para registrar o boletim de ocorrência. A vítima disse aos policiais que temia pela vida e queria manter a medida protetiva de urgência contra o agressor.

SEIS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM 24 HORAS

Ao todo, entre o início da manhã de domingo (17) e esta segunda-feira (18), foram registrados seis casos de violência contra a mulher na Grande Vitória. Em todos os casos, conforme relatado nas ocorrências registradas pela Polícia Militar, trata-se de violência doméstica. Os casos aconteceram em:

Cobilândia, Vila Velha, às 1h30 de domingo (17)

Nova Rosa da Penha, Cariacica, às 5h10 de domingo (17)

Redenção, Vitória, às 18h de domingo (17)

Jockey de Itaparica, às 19h50 de domingo (17)

Marcílio de Noronha, Viana, às 19h de domingo (17)

Ataíde, Vila Velha, às 1h30 de segunda-feira (18)