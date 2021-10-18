Homem quebra dente da ex-esposa usando copo térmico em Vitória

Uma mulher teve um dente quebrado e o lábio ferido após o ex-marido a agredir com um copo térmico, batendo em sua boca, no bairro Redenção, em Vitória, por volta das 18h deste domingo (17). As agressões, de acordo com o registro da vítima junto à Polícia Civil, aconteceram em frente ao filho deles, de 11 anos. A vítima ainda foi ameaçada pelo agressor, que disse que esperaria por ela em casa para "acertar as contas".
Segundo o registro da polícia, a mulher foi até o Plantão Especializado da Mulher (PEM), no domingo, logo após sofrer as agressões. Ela contou aos policiais que foi casada com o agressor por 26 anos e que já houve outros casos de agressão. Eles, inclusive, já teriam sido conduzidos ao próprio PEM após a mulher ser agredida e ela ter solicitado medida protetiva, porém o ex-marido não foi intimado poque não possuía residência fixa.
PERSEGUIDA
Conforme o registro da PC, neste domingo, a vítima estava em casa quando o ex-companheiro foi até a residência. Quando seguia com o filho em direção ao carro, o homem foi atrás dela e também entrou no veículo pelo banco de trás, dizendo que eles deveriam passar na casa da irmã e da mãe dele. A mulher informou aos policiais que ficou com medo de que o agressor estivesse planejando algo contra a vida dela e, por isso, se negou a ir com ele.
Consta na ocorrência que a partir deste momento, o homem começou a ficar agressivo e puxou o cabelo da vítima, tendo arrancado muitos fios. Em seguida, arremessou um copo térmico contra ela e, depois, pegou esse copo e bateu contra a boca da vítima, quebrando seu dente e ferindo seu lábio. O homem então saiu do carro e foi até a janela do assento onde estava a vítima e voltou a agredi-la.
FILHO REAGE
Neste momento, o menino de 11 anos empurrou o pai para que ele parasse com as agressões. Ela conseguiu arrancar com o carro e parou mais à frente, para que o filho conseguisse entrar no veículo. Na sequência, a mulher passou em uma festa para pegar a filha, de 24 anos, e seguiu até o Plantão Especializado da Mulher (PEM) para registrar o boletim de ocorrência. A vítima disse aos policiais que temia pela vida e queria manter a medida protetiva de urgência contra o agressor.
SEIS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM 24 HORAS
Ao todo, entre o início da manhã de domingo (17) e esta segunda-feira (18), foram registrados seis casos de violência contra a mulher na Grande Vitória. Em todos os casos, conforme relatado nas ocorrências registradas pela Polícia Militar, trata-se de violência doméstica. Os casos aconteceram em:
- Cobilândia, Vila Velha, às 1h30 de domingo (17)
- Nova Rosa da Penha, Cariacica, às 5h10 de domingo (17)
- Redenção, Vitória, às 18h de domingo (17)
- Jockey de Itaparica, às 19h50 de domingo (17)
- Marcílio de Noronha, Viana, às 19h de domingo (17)
- Ataíde, Vila Velha, às 1h30 de segunda-feira (18)
Todas as ocorrências foram atendidas pela Polícia Militar e encaminhadas ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.